Є всього три місяці: як та коли потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації

Заяву до ТЦК можна подати як у паперовому, так і в електронному форматі

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Її можуть надати на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на час, визначений указом президента України про мобілізацію.

Це регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тобто, громадяни, які мають відстрочку, повинні поновлювати її кожні три місяці, але не з дати оформлення відстрочки.

Наприклад, останній раз воєнний стан продовжили до 9 листопада. Це означає, що вже скоро тим, хто має відстрочку, потрібно буде знову відвідати ТЦК.

Згідно з встановленими правилами, у випадку продовження мобілізації перевірка підстав для відстрочки здійснюється через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Держслужбовці отримують відстрочку на час обіймання відповідних посад. Якщо їхня посада змінюється або вони звільняються, орган влади зобов'язаний повідомити про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом одного дня.

У разі продовження мобілізації військовозобов’язаний повинен звернутися до комісії для продовження відстрочки, подати заяву в паперовому або електронному форматі через особистий кабінет призовника. Якщо перевірку підстав неможливо здійснити через реєстр, ТЦК вимагатиме подання відповідних документів для підтвердження права на відстрочку.

Нагадуємо, хто з українців має право на відстрочку від призову. Згідно із законом, її можуть отримати чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками медичної комісії;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

є опікунами неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю;

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;

доглядають за хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Підставами для оформлення можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям або сімейні обставини.