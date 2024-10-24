Когда и как продлить отсрочку от мобилизации

Заявление можно подать дистанционно

Отсрочку от призыва дают на период, соответствующий действующим правовым основаниям, но не дольше, чем на время, определенное указом президента Украины о мобилизации. К примеру, последний раз военное положение продлили до 9 ноября.

То есть после 9 числа отсрочка не будет действовать, и ее придется продлить. Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как это сделать.

По словам адвоката, после издания нового указа Президента о продлении военного положения и общей мобилизации граждан, имеющий отсрочку, должен подать заявление о его продлении вместе с подтверждающими документами. Тарасенко советует подавать документы раньше времени, чтобы избежать риска призыва во время ожидания решения комиссии ТЦК.

Алгоритм действий для продления отсрочки:

Дождитесь нового указа Президента о продлении срока мобилизации. Составьте заявление на продление отсрочки. Формы для такого заявления нет, поэтому его можно подать в произвольной форме. Важно указать, что речь идет о продлении ранее предоставленной отсрочки. Соберите пакет документов. Если основания не изменились (например, вы многодетный отец или ваша жена имеет инвалидность), достаточно подать заявление без дополнительных документов. Если обстоятельства могут изменяться (например, вы студент), нужно добавить "свежие" подтверждающие документы. Подайте заявление и документы. Это можно сделать несколькими способами:

лично в ТЦК;

почтой;

через электронный кабинет призывника (как только такая техническая возможность будет реализована).

После подачи заявления ожидайте результатов рассмотрения. Юрист отмечает, что комиссия должна проверить информацию через Единый государственный реестр призывников. Если потребуются дополнительные документы, ТЦК сообщит об этом.

"Это означает, что отказ в продлении отсрочки из-за недостаточного пакета документов возможен только в случае, когда ТЦК и СП сообщил о необходимости подачи дополнительных документов, но это требование было проигнорировано. Также боюсь, что на практике будет иначе", — объясняет Тарасенко.

Постановление Кабинета Министров №560 не предусматривает конкретные сроки рассмотрения заявлений о продлении отсрочки от мобилизации, как и запрет направлять на ВВК или мобилизовать, пока заявление рассматривается.

Отрывок Постановления №560

Адвокат Дарья Тарасенко советует подать новое заявление о предоставлении отсрочки с полным пакетом документов во избежание возможных рисков.

Новый образец заявления на отсрочку можно скачать по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, как многодетному отцу доказать факт удержания детей, чтобы получить отсрочку. В ТЦК следует подать заявление и определенные документы.