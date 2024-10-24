Вподобав навіть Порошенко. Чим ще відома футболка Зеленського з "маленькою Росією" (фото)

У Росії вже відреагували на одяг українського президента

У середу, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення до нації з'явився у футболці з надписом "make russia small again". Це викликало хвилю обговорень у мережі та навіть реакцію представників Росії.

Варто зазначити, що напис на футболці "make russia small again" дослівно перекладається, як "зробимо Росію маленькою знову". Ця фраза нагадує слоган Дональда Трампа "Make America Great Again" "Зробимо Америку величною знову".

Цю футболку Зеленський отримав 23 жовтня під час зустрічі з представниками українського громадянського суспільства. Офіс президента опублікував фото, на якому зображено момент презентації її главі держави.

Звідки взялася ця футболка

Вона є частиною мерчу (продукції з символікою організації. — Ред.) Міжнародного центру української перемоги (ICUV), який був створений як відповідь на широке вторгнення Росії в Україну. Цей одяг було спеціально розроблено для міжнародних зустрічей.

Існує декілька варіантів футболок з принтами "make russia small again". Зеленський отримав той, де зображена карта Московського князівства від 1462 року, коли до його складу входили лише Москва, Суздаль і Вологда.

Зараз одяг з такими принтами продається в численних інтернет-магазинах. Таку ж футболку яку зеленського можна придбати приблизно за 500 гривень.

Свого часу таку ж футболку подарували п'ятому президенту, голову партії "Євросолідарність" Петру Порошенку. Він також одразу ж вдягнув її.

Реакція у РФ

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вже відреагувала на цю футболку. У своєму коментарі вона знову заговорила про захоплення Києва.

"Маленької як що? СРСР? Російська Імперія? О, я зрозуміла! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам сказав, чортів придурок", – сказала Захарова.

Нагадаємо, президент готує ще один план для України під час війни. Цей документ не є альтернативним Плану перемоги, який було презентовано у Верховній Раді.