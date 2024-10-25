Українці хочуть залишитися на "літньому часі", а нардепи продовжують суперечки (відео)

Дискусії тривають

Вже цієї неділі, 27 жовтня, Україна має переходити на зимовий час, та, згідно з рішенням Верховної Ради, має залишитися в ньому назавжди. Однак більшість українців, хотіли б лишитися на літньому часі.

Депутат від фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка в ефірі "Київ24" пояснив, що Україна повинна орієнтуватися на країни Євросоюзу. Там, за його словами, в більшості немає сезонного переведення годинників.

Своєю чергою депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що більшість українців хотіли б залишитися на літньому часі. Він посилається на результати проведеного ним опитування своїх виборців.

"Я звертався до виборців із запитанням, як вони вважають за краще, щоб в майбутньому ми залишалися на зимовому часі, як було вирішено парламентом, чи залишатися на літньому часі, тому що багато фахівців радять не переходити. Економічно, навіть біль вигідна ця гнучка система, яка зараз діє, і яка є і в багатьох країнах Євросоюзу", — зазначив він.

За словами Мазурашу, 83% учасників його опитування відповіли, що підтримують варіант залишення на літньому часі. Це, додав він — протилежне тому рішенню, яке ухвалила Рада.

Варто зазначити, що дискусії щодо переведення годинника знову загострилися після появи інформації, що президент України Володимир Зеленський не планує найближчим часом підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників. З іншого боку — час його ветування також вже минув.

Раніше "Телеграф" розповідав, о котрій буде темніти в Україні після переведення годинника на зимовий час. У різних областях цей час відрізняється.