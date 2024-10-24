Зеленський відмовляється підписувати закон про переведення годинників. Чи потрібно це робити 27 жовтня?

Під час підрахунків його введення вилізли збитки у кілька мільярдів

Президент України Володимир Зеленський не планує найближчим часом підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників. Проте час його ветування вже минув.

Про це повідомляє BBC News Україна, спираючись на власні джерела у команді президента.

"Цей перехід (27 жовтня — Ред.) мав стати останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала проєкт, який скасовує подальші переведення. Однак президент його досі не підписав", — кажуть джерела.

Тобто у неділю, 27 жовтня Україна мала б перейти на зимовий час востаннє і навесні вже не переводити годинники, якби президент підписав законопроєкт.

Але Зеленський досі цього не зробив. За словами джерела, він і не планує його підписувати найближчим часом, проте строк для ветування вже минув.

Водночас, за словами іншого співрозмовника, голосування за цей законопроєкт Верховної Ради протиснув її спікер Руслан Стефанчук. Тому президент "щоб його не ображати" вето не наклав, але й підписувати не планує. Джерело додало, що під час обговорень цього закону фахівці "порахували й побачили мінуси для економіки — вилізли збитки у кілька мільярдів".

Чи треба переводити годинники 27 жовтня

Так, в останню неділю жовтня українці переведуть о 4 ранку годинники на 1 годину назад, тобто на зимовий час. Навіть, якби Зеленський підписав законопроєкт, це все одно треба було б робити.

Чи треба буде переводити годинники навесні

Це залежить від того, коли та чи підпише новий закон президент. Якщо це станеться до кінця 2024 року — так, якщо пізніше — ні. Адже в документі вказано, що закон набуває чинності з 1 січня 2025 року після його підписання Зеленським.

Водночас Верховна Рада влітку в цілому ухвалила законопроєкт №4201, який скасовує переведення часу з зимового на літній. Тобто цьогоріч українці мали робити це востаннє. Проте наразі точної відповіді щодо 2025 року немає.

Раніше "Телеграф" розповідав о котрій буде темніти в Україні після переведення годинника на зимовий час.