О котрій буде темніти в Україні після переведення годинника на зимовий час

У різних регіонах України темнішатиме по-різному

Наприкінці жовтня 2024 року в Україні востаннє переводитимуть годинник. Тепер у нашій країні діятиме зимовий час.

"Телеграф" розповідає, коли темнітиме у листопаді та грудні поточного року на прикладі кількох міст України. Зазначимо, що у різних регіонах темнітиме по-різному.

Ми обрали такі міста як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів.

Київ

У столиці України Сонце сходитиме у період між 6:49 та 7:50. Захід Сонця відбуватиметься з 15:00 до 16:00. Довжина днів – до 8 годин, а ночей – 16 годин

Харків

У другому за чисельністю населення місті України Сонце сходитиме у листопаді у період між 6:50 та 7:00. Сонце заходитиме о 15:40. У грудні Сонце сходитиме о 7:15, а заходитиме о 15:35. Дні у листопаді триватимуть 8 з половиною годин, а ночі – 16 годин. У грудні тривалість днів та ночей у Харкові буде аналогічною.

Одеса

У листопаді Сонце в Одесі вставатиме між 6 і 7 годиною ранку, а сідатиме о 16:00 і пізніше. У грудні Сонце вставатиме о 7:00-7:30, а сідатиме о 16:00 — 16:30. Дні в листопаді триватимуть 9 годин, а в грудні — 8 годин, а ночі триватимуть 16 годин і більше.

Дніпро

У листопаді в Дніпрі Сонце підніматиметься в небо о 6:20 — 6:55, а сідатиме о 15:40 — 16:00. У грудні схід проходитиме о 7:30, а захід сонця — о 15:45. Дні в листопаді та грудні триватимуть від 8 до 9 години, ночі — від 14 до 15 години.

Львів

У листопаді Сонце підніматиметься над західною столицею України о 7:20 — 7:50, а сідатиме о 16:30. У грудні світатиме почне о 8:00, а сутінки опустяться на місто о 16:20. Дні в листопаді триватимуть від 8 до 9 години, а ночі — 15 годин. У грудні дні триватимуть 8 годин, довжина ночей – 15 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що журналіст Віталій Чепінога розкритикував скасування переведення часу в Україні. Він вважає, що нардепи погарячилися з ухваленням цього рішення.