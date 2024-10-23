Україна готується востаннє перевести годинники, де у світі цього вже не роблять

Близько 140 країн світу або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики

Цієї осені в Україні планується останнє переведення годинників. Країна перейде на зимовий час і залишиться у ньому, хоча президент Зеленський ще не підписав Закон про обчислення часу, а думки політиків щодо нововведення радикально розділилися.

"Телеграф" з’ясував у яких країнах давно відмовилися від переведення годинників, а в яких це стандартна щорічна практика. Так, близько 60 країн все ще переводять годинники двічі на рік, зокрема більшість держав ЄС, США, Канада та Велика Британія.

Загалом, близько 140 країн світу або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Серед них — Японія, яка скасувала переведення ще в 1950-х роках, а також Ісландія (єдина у Європі), Казахстан, Грузія, Білорусь та Росія. Крім того, відмовилися від переходу на літній час Китай, Індія, Сінгапур, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, Вірменія, Абхазія, Азербайджан та інші. На цих територіях використовується фіксований час без сезонних змін.

Країни Африки й Азії загалом також не здійснюють переведення годинників, користуючись єдиним стандартним часом. У Євросоюзі ще у 2019 році була прийнята рекомендація відмовитися від переходу на літній час, але більшість держав поки що дотримуються старої звички і переводять годинники.

Планується, що українці востаннє переведуть годинники 27 жовтня о 4-й ранку. Стрілки посунуться на одну годину назад.

Після цього система сезонного часу в Україні перестане діяти, а на території держави закріпиться єдиний київський час – UTC+2.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, о котрій буде сутеніти в Україні після переведення годинників на зимовий час. У різних регіонах по-різному.