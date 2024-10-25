Украинцы хотят остаться на "летнем времени", а нардепы продолжают споры (видео)

Дискуссии продолжаются

Уже в это воскресенье, 27 октября, Украина должна переходить на зимнее время, и, согласно решению Верховной Рады, должна остаться в нем навсегда. Однако большинство украинцев хотели бы остаться на летнем времени.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка в эфире "Киев24" объяснил, что Украина должна ориентироваться на страны Евросоюза. Там, по его словам, у большинства нет сезонного перевода часов.

В свою очередь депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что большинство украинцев хотели бы остаться на летнем времени. Он ссылается на результаты проведенного им опроса своих избирателей.

"Я обращался к избирателям с вопросом, как они предпочитают, чтобы в будущем мы оставались на зимнем времени, как было решено парламентом, или оставаться на летнем времени, потому что многие специалисты советуют не переходить. Экономически, даже более выгодна эта гибкая система, которая сейчас действует, и которая есть и во многих странах Евросоюза", — отметил он.

По словам Мазурашу, 83% участников его опроса ответили, что поддерживают вариант остаться на летнем времени. Это, добавил он, противоположное тому решению, которое приняла Рада.

Стоит отметить, что дискуссии о переводе часов снова обострились после появления информации, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ближайшее время подписывать закон об отмене сезонного перевода часов. С другой стороны, время его ветирования тоже уже прошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько будет темнеть в Украине после перевода часов на зимнее время. В разных областях это время отличается.