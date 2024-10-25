Мінімалку заморозять на три роки, а де візьмуть гроші на індексацію пенсій? Відповідь економіста

Західні партнери України звітують перед своїми виборцями за кожен мільйон доларів і євро

В історії воєн, які переживав цивілізований світ, у тому числі під час Другої світової, ніде не було прикладів підвищення соціальних стандартів, а навпаки – податки зростали, а паски затягували тугіше.

Про це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA.

Експерт нагадав, що 2024 року Україна збільшила соціальні видатки: провела індексацію прожиткового мінімуму і двічі підняла мінімальну зарплату. Однак це не завжди з розумінням сприймають наші партнери.

— Весь блок макрофінансової допомоги йде за рахунок коштів платників податків наших партнерів, тому слід зрозуміти європейського чи американського політика, який мусить пояснити своєму платнику податків, чому він дає більше грошей на індексацію соціальних стандартів країні, яка воює, — каже економіст.

Він пояснює, що з макрофінансу фінансують соціальні видатки, в тому числі й пенсійні виплати в Україні, однак є нюанси з його виділенням.

— Так от: у макрофінансовій допомозі, яку нам дали американці на 2024 рік (7,5 млрд доларів з допомоги у 61 мільярд) було чітке застереження — ті кошти можуть витрачати на соцпотреби, окрім пенсійних виплат, — розповідає експерт. — У Сполучених Штатах нема пенсійної системи, як у нас. Там править бал накопичувальна система — люди все життя накопичують, щоб потім отримати. Тому політики не змогли пояснити американському виборцю, чому вони мають фінансувати якихось пенсіонерів, які жодної копійки за своє життя не накопичили.

Водночас Олег Пендзин пояснює, що 35 млрд євро і 20 млрд доларів, які Київ отримає як кредит, що буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів — це не кошти платників податків, тому Україна може собі дозволити певні "вільності", але й тут є певні застереження.

— Як казала [британська прем’єр] Маргарет Течер, "нема державних грошей, є гроші платників податків", і за кожну копійку платника податків треба буде відзвітувати. А якщо опозиція нищівно критикує кожен твій рух — ти 10 разів обережно подумаєш, перш ніж витрачати [гроші на Україну]. Тому їм (європейцям і американцям. — Ред.) навіть за додатковий мільйон доларів треба пояснювати і розказувати, чому перевитратили кошти, — каже економіст.

Він пояснює, війна України з Росією — це війна ресурсів. І той ресурс, який нам дають наші партнери, — не безкінечний, він дуже політично мотивований. І це буде видно з результатів американських виборів. Тому треба надзвичайно ощадливо ставитися до виділених Заходом коштів.

— А що стосується індексації соціальних стандартів, то уряд прийняв бюджетну декларацію і чітко сказав, що її не буде наступні три роки. Це не стільки для внутрішнього споживання, скільки для наших партнерів, щоб ми пояснили, що дійсно не збираємося піднімати податки і не збираємося індексувати соціальні витрати, — каже Олег Пендзин.

Економіст додав, що йдеться про заморожування тільки прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, у той час як пенсії виплачують за рахунок єдиного соціального внеску (ЄСВ), що надходить у Пенсійний фонд завдяки українським військовим, які легально отримують грошове утримання.

— Доходи Пенсійного фонду від ЄСВ різко зросли. І коштів вистачає, щоб провести індексацію пенсії на наступний рік, — додав експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що парламентська опозиція розкритикувала плани українського уряду підняти податки.