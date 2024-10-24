Державу почнуть ненавидіти. Ніна Южаніна пояснила ризик підвищення податків для "білого" бізнесу

Законопроєкт №11416-д про підвищення податків заднім числом вдарить по економіці

Голова Верховної Ради підписав проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану за №11416-д, яким передбачено підвищення податків заднім числом. Однак частина нардепів звернулися до президента з пропозицією ветувати цей документ через ризик завдати серйозної шкоди економіці.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

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За її словами, цей проєкт закону неконституційний і вона неодноразово на цьому наголошувала.

— По-перше, це стосується норми про сплату військового збору ФОПами з 1 жовтня. Йдеться про підвищення податкового навантаження на фонд оплати праці, на "білі", задекларовані доходи. Нагадаю, що процес виведення зарплат з тіні був довготривалим, ми за це боролися з 2014 року і, попри критику на початку, врешті отримали позитивний ефект, — нагадує нардепка.

Вона пояснює, що остаточне ухвалення рішення по закону перекреслить усі ці досягнення і дуже зашкодить економіці.

— Адже зрозуміло, що люди наполягатимуть, щоб рівень їхніх зарплати не змінився. Натомість роботодавці, які не будуть здатні потягнути новий розмір виплат, будуть шукати лазівки, обхідні шляхи, щоб не платити більше, аніж вони можуть, — каже Ніна Южніна.

Вона наголошує, що під час війни ніхто чомусь не може збагнути й оцінити правильно поведінку "білого" бізнесу, який продовжує працювати й сплачує податки до бюджету. А тим часом перевиконання податкових надходжень від нього 2024-го склало майже 100 млрд гривень.

— По-друге, великий бізнес, середній, та й маленький — усі продовжують підтримувати Збройні Сили. І фраза, що "нехай за все платить бюджет, держава всім забезпечує", не працює. Бо ми бачимо, що за три останні роки вона так й не змогла оперативно реагувати на запити військових підрозділів. Все одно всі шукають благодійників, людей, які можуть надати допомогу швидко, — пояснює народна обраниця.

Тому настрій в суспільстві не можна змінювати кардинально, щоб бізнес не почав ненавидіти державу, яка забирає можливість, в тому числі й надання такої підтримки, — підсумувала Ніна Южаніна.

Нагадаємо, інвестиційний банкір Сергія Фурса пояснив "Телеграфу", що не так із "історичним" підвищенням податків.