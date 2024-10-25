Минималку заморозят на три года, а где возьмут деньги на индексацию пенсий? Ответ экономиста

Западные партнеры Украины отчитываются перед своими избирателями за каждый миллион долларов и евро

В истории войн, которые переживал цивилизованный мир, в том числе во время Второй мировой, нигде не было примеров повышения социальных стандартов, а наоборот – налоги росли, а пояса затягивали потуже.

Об этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфиреYouTube-канала Telegraf UA.

Эксперт напомнил, что в 2024 году Украина увеличила социальные расходы: провела индексацию прожиточного минимума и дважды подняла минимальную зарплату. Однако, это не всегда с пониманием воспринимают наши партнеры.

— Весь блок макрофинансовой помощи идет за счет средств налогоплательщиков наших партнеров, поэтому следует понять европейского или американского политика, который должен объяснить своему налогоплательщику, почему он дает больше денег на индексацию социальных стандартов воюющей стране, — говорит экономист.

Он объясняет, что из макрофинанса финансируют социальные расходы, в том числе и пенсионные выплаты в Украине, однако есть нюансы с его выделением.

— Так вот: в макрофинансовой помощи, которую нам дали американцы на 2024 год (7,5 млрд долларов из помощи в 61 миллиард) была четкая оговорка — эти средства могут тратить на соцнужды, кроме пенсионных выплат, — рассказывает эксперт. — В Соединенных Штатах нет пенсионной системы, как у нас. Там правит бал накопительная система — люди всю жизнь копят, чтобы потом получить. Поэтому политики не смогли объяснить американскому избирателю, почему они должны финансировать каких-то пенсионеров, ни копейки за свою жизнь не накопивших.

В то же время Олег Пендзин объясняет, что 35 млрд евро и 20 млрд долларов, которые Киев получит в качестве кредита, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, — это не средства налогоплательщиков, поэтому Украина может позволить себе определенные "вольности", но и здесь есть определенные оговорки.

— Как говорила [британский премьер] Маргарет Тетчер, "нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков", и за каждую копейку налогоплательщика нужно будет отчитаться. А если оппозиция сокрушительно критикует каждое твое движение — ты 10 раз осторожно подумаешь, прежде чем тратить [деньги на Украину]. Поэтому им (европейцам и американцам. — Ред.) даже за дополнительный миллион долларов нужно объяснять и рассказывать, почему перерасходовали средства, — говорит экономист.

Он объясняет, что война Украины с Россией — это война ресурсов. И тот ресурс, который нам дают наши партнеры, не бесконечен, он очень политически мотивирован. И это будет видно по результатам американских выборов. Поэтому нужно очень бережно относиться к выделенным Западом средствам.

— А что касается индексации социальных стандартов, то правительство приняло бюджетную декларацию и четко сказало, что ее не будет следующие три года. Это не столько для внутреннего потребления, сколько для наших партнеров, чтобы мы объяснили, что действительно не намерены поднимать налоги и не намерены индексировать социальные расходы, — говорит Олег Пендзин.

Экономист добавил, что речь идет о замораживании только прожиточного минимума и минимальной зарплаты, в то время как пенсии выплачивают за счет единого социального взноса (ЕСВ), поступающего в Пенсионный фонд, благодаря украинским военным, легально получающим денежное содержание.

— Доходы Пенсионного фонда от ЕСВ резко выросли. И средств хватает, чтобы провести индексацию пенсии на следующий год, — добавил эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что парламентская оппозиция раскритиковала планы украинского правительства поднять налоги.