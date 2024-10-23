Хто із пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати у листопаді

Доплата буде автоматичною

Українські пенсіонери продовжують отримувати свої щомісячні виплати. У листопаді деякі з них розраховують на підвищені суми.

Їх нарахування може вирости коштом спеціальної вікової надбавки, для такої треба відповідати певним критеріям. Про це інформують в Пенсійному фонді.

Згідно з даними, надбавку отримають ті, хто:

досяг віку 70 років;

отримує загальну суму пенсії, яка не перевищує 10 340,35 гривні;

одержує пенсію за віком.

Сума такої доплати становить:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;

456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;

570 гривень для осіб віком від 80 років.

Ця виплата здійснюється автоматично та додається до основної суми. Однак з досягненням 75 або 80 років надбавка не плюсується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році пенсіонери отримають збільшені щомісячні виплати, адже має відбутись індексація та підвищення. Однак другий етап перерахування виплат наразі під питанням.