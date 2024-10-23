Хто із пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати у листопаді
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Доплата буде автоматичною
Українські пенсіонери продовжують отримувати свої щомісячні виплати. У листопаді деякі з них розраховують на підвищені суми.
Їх нарахування може вирости коштом спеціальної вікової надбавки, для такої треба відповідати певним критеріям. Про це інформують в Пенсійному фонді.
Згідно з даними, надбавку отримають ті, хто:
- досяг віку 70 років;
- отримує загальну суму пенсії, яка не перевищує 10 340,35 гривні;
- одержує пенсію за віком.
Сума такої доплати становить:
- 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;
- 570 гривень для осіб віком від 80 років.
Ця виплата здійснюється автоматично та додається до основної суми. Однак з досягненням 75 або 80 років надбавка не плюсується.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році пенсіонери отримають збільшені щомісячні виплати, адже має відбутись індексація та підвищення. Однак другий етап перерахування виплат наразі під питанням.