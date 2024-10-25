Чи беруть в армію людей з інвалідністю

Деякі зміни стосуються громадян, які раніше були обмежено придатними

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, змінив критерії придатності військовозобов'язаних чоловіків в Україні. А також вніс зміни у призов громадян з інвалідністю.

Юристи з Безоплатної правничої допомоги розповіли, що особи з інвалідністю будь-якої групи звільняються від мобілізації. Проте новий закон вводить певні винятки та уточнення.

Люди, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, мають пройти повторний медогляд. Це стосується чоловіків віком від 25 до 50 років, за винятком тих, у кого групу інвалідності було підвищено або знижено, якщо в них відсутні кінцівки чи є серйозні захворювання, поранення, отримані під час захисту України.

Громадян, які раніше мали статус "обмежено придатний", також повинні пройти військово-лікарську комісію, яка визначить їхню придатність до служби.

Відповідно до закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Юристи зазначають, що особи з інвалідністю, в тому числі ІІІ групи, можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Якщо чоловіку з інвалідністю надходить повістка, необхідно з’явитися до ТЦК із документами, що підтверджують статус інвалідності.

Юристи пояснюють, що ті, хто ще не скористувався правом на відстрочку і недавно проходили медичну комісію, повинні будуть пройти її знову. Якщо ваша інвалідність визнана після 24 лютого 2022 року, то можуть перевірити, чи правильно її призначили.

Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, не проходитимуть ВЛК у листопаді:

Чоловіки віком від 18 до 25 років , які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу.

, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу. Заброньовані громадяни , які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію.

, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію. Особи, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров’я або засуджені за тяжкі злочини.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. Зміни в законодавстві передбачають особливі умови для призову певних категорій громадян.