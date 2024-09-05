Чи можуть відправити на фронт раніше "обмежено придатного" чоловіка

Щоб "оновити" свій статус, прийдеться сходити на ВЛК

Останні зміни в законодавстві України про мобілізацію суттєво змінюють правила визначення придатності до військової служби. Категорія "обмежено придатний", яка раніше існувала для військовозобов'язаних з певними обмеженнями по здоров'ю, більше не діє.

Тепер усі, хто мав цей статус, повинні пройти повторне медичне обстеження. Згідно з наказом Міністерства оборони України №402, після медичного огляду військовозобов'язані можуть бути визнані або придатними до служби, або непридатними.

Також з’явилися нові категорії статусів, серед яких:

придатний до служби у військових частинах забезпечення;

придатний до служби в територіальних центрах комплектування (ТЦК);

придатний до служби у вищих навчальних закладах і військових навчальних центрах.

Це означає, що особи з певними захворюваннями, які унеможливлюють участь у бойових діях, можуть бути переведені на службу в тилові підрозділи, зокрема в ТЦК, де вони виконуватимуть завдання, не пов'язані з безпосередньою участю в бойових діях.

Чи можуть "обмежено придатні" опинитися в бойових частинах

Відтепер ВЛК не лише визначає придатність до служби, але й вказує, у якій саме військовій частині військовозобов'язаний може служити. Це означає, що навіть особи з обмеженими фізичними можливостями можуть бути направлені в бойові підрозділи, якщо це дозволяє їх стан здоров'я.

Згідно з наказом №402, частина осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть бути визнані непридатними до військової служби та звільнені з військового обліку. Водночас деякі захворювання, які раніше не вважалися перешкодою для служби, тепер можуть стати причиною для відмови в призові.

Якщо військовий отримав поранення: категорії придатності

Для військовослужбовців, які отримали поранення, тепер передбачені такі категорії придатності:

тимчасово непридатний, що потребує лікування, відпустки чи звільнення зі служби;

що потребує лікування, відпустки чи звільнення зі служби; непридатний, із переоглядом за 6-12 місяців. Це люди, які також зазнали поранення і деякий час не можуть виконувати бойових завдань.

Раніше "Телеграф" писав, чи обов'язково оновлювати дані в ТЦК чоловіку, який знятий або виключений з військового обліку. Це стосується декількох категорій громадян.