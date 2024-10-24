Мобілізація 50+: у ТЦК спростували чутки про "спеціальне розпорядження"

При розгляді кандидатур враховуються три ключові фактори

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки роз'яснили ситуацію щодо мобілізації чоловіків старшої вікової категорії. Йдеться про військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років.

Як повідомили у Волинському ТЦК та СП, законодавство України не передбачає обмежень щодо призову громадян цього віку. Допис зробили у своєму Facebook.

"Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації. А щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає", — написали у ТЦК та СП.

Хоча спеціальне розпорядження про порядок мобілізації цієї категорії дійсно існує, воно має гриф "Для службового користування" та жодним чином не скасовує можливість призову цієї категорії громадян. Мобілізація таких військовозобов’язаних здійснюється відповідно до загального порядку.

При розгляді кандидатур враховуються три ключові фактори:

стан здоров'я та придатність до військової служби

наявність військово-облікової спеціальності

попередній військовий досвід

Важливо зазначити, що від призову звільняються особи, які мають медичні протипоказання або інші законні підстави. Усі інші громадяни цієї вікової категорії можуть бути мобілізовані для виконання завдань з оборони держави на загальних підставах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, які бувають військово-облікові документи та як їх отримати онлайн. ВОД існують у двох формах — паперовій та електронній, і обидва мають однакову юридичну силу.