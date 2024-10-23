Чи можуть блокувати банківські картки через штраф ТЦК

Одесит розповів про блокування картки через адмінпротокол ТЦК

Стало відомо, що українські банки почали блокувати рахунки громадян на запити Територіальних центрів комплектування за несплачені штрафи. Поки що такі випадки зафіксовано в Одесі.

Один із постраждалих поділився скріншотами із місцевим Telegram-каналом. Сума несплаченого штрафу становила 38 тисяч гривень.

Чоловік дізнався про те, що "банк отримав ухвалу про арешт ваших рахунків". Причиною стало розпорядження Мін’юсту.

Стало відомо, що адміністративний штраф було виписано Пересипським районним територіальним центром комплектування.

Повідомляється, що "сума заборгованості", яку одеситу необхідно сплатити, становить майже 38 тисяч гривень.

На момент накладення штрафу сума на його рахунку не перевищувала 35 гривень.

На питання, чи можливе блокування рахунків на запит міністерства юстиції, економічний аналітик Павло Себастьянович в ефірі День.LIVE відповів ствердно.

Також він розповів, що, наприклад, уже давно податкова має право заблокувати ваші рахунки, описати чи реалізувати ваше майно за наявності заборгованості чи несплаченого штрафу.

"На початку своєї каденції Гетьманцев запровадив таку ініціативу: податковий інспектор може визначати провину. Раніше провину могло встановлювати виключно слідство та суд, а зараз це може зробити просто податківець, встановивши провину підприємця", – заявив експерт.

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації громадяни повинні дотримуватись правил військового обліку. У разі ухилення від призову військовозобов’язаний може потрапити до розшуку.