Берут ли в армию людей с инвалидностью

Некоторые изменения касаются граждан, которые ранее были ограничено пригодными

Новый закон о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года, изменил критерии пригодности военнообязанных мужчин в Украине. А также внес изменения в призыв граждан с инвалидностью.

Юристы по Бесплатной юридической помощи рассказали, что лица с инвалидностью любой группы освобождаются от мобилизации. Однако новый закон вводит некоторые исключения и уточнения.

Люди, получившие инвалидность после 24 февраля 2022, должны пройти повторный медосмотр. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, за исключением тех, у кого группа инвалидности была повышена или снижена, если у них отсутствуют конечности или есть серьезные заболевания, ранения, полученные при защите Украины.

Граждан, ранее имевших статус "ограниченно пригодный", также должны пройти военно-врачебную комиссию, которая определит их пригодность к службе.

Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к воинской службы по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Юристы отмечают, что лица с инвалидностью, в том числе ІІІ группы, могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Если мужчине с инвалидностью поступает повестка, необходимо явиться в ТЦК с документами, подтверждающими статус инвалидности.

Юристы объясняют, что те, кто еще не воспользовался правом на отсрочку и недавно проходил медицинскую комиссию, должны будут пройти ее снова. Если ваша инвалидность признана после 24 февраля 2022, то могут проверить, правильно ли ее назначили.

Напомним, что согласно действующему законодательству, не будут проходить ВВК в ноябре:

Мужчины от 18 до 25 лет , которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу.

, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Эти лица, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр только при условии добровольного принятия на военную службу. Забронированные граждане имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии.

имеют временное освобождение от призыва на основании их работы в ключевых сферах экономики или обороны. Эти люди не подлежат направлению медкомиссии. Лица, исключенные из военного учета. К этой категории относятся граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключенные из-за состояния здоровья или осужденные за тяжкие преступления.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. Изменения в законодательстве подразумевают особые условия для призыва определенных категорий граждан.