За яких обставин військового можуть звільнити зі служби під час воєнного стану

Це передбачено законом

Під час воєнного стану військовослужбовці можуть звільнитись зі служби. Для цього їм потрібно мати певні документи та підстави.

У 2024 році звільнитись з військової служби можна за станом здоров'я, при особливих та сімейних обставинах. Про це йдеться у статті 26 Закону України "Про військовий обовʼязок та військову службу", як каже народний депутат Олексій Гончаренко, передає РБК-Україна.

"У звʼязку з поганим станом здоровʼя людину можуть "списати" за рішенням МСЕК про отримання військовим групи інвалідності від ІІІ до І або ж за рішенням Військової лікарської комісії. Щодо особливих обставин – особа може бути звільнена від виконання військового обовʼязку у звʼязку зі звільненням з полону", — говорить він.

Водночас звільнення зі служби можливо за умови, якщо закінчився строк контракту, який було укладено під час дії воєнного стану, а також, якщо дружина має інвалідність, в сім'ї є три дитини й за умови необхідного постійного догляду за матір'ю з інвалідністю.

Крім того, військовий може звільнитись зі ЗСУ за ще однією сімейною обставиною — смерть дружини чи чоловіка, якщо у пари залишаються неповнолітні діти, або ж розірвання шлюбу, якщо на вихованні військовослужбовця залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або декілька дітей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що всі документи, які потрібні для звільнення зі служби, мають бути нотаріально завірені та відповідати чинним вимогам Міноборони.