Стефанчук виправдався, чому в депутатів зросли зарплати під час війни

Стефанчук запевнив, що доходи депутатів є прозорими

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що народні депутати не ухвалювали рішень про підвищення собі заробітної плати. Зростання виплат він пояснив чинним законодавством, згідно з яким зарплата парламентарів автоматично коригується залежно від розміру мінімальної зарплати в країні.

Про це Стефанчук заявив у програмі "Є розмова" на YouTube-каналі Укрінформу. "Заробітна плата народних депутатів України чітко визначена в Законі про статус народного депутата і прив'язана до мінімальної заробітної плати", — зазначив він.

За словами спікера парламенту, прив’язка до соціальних стандартів є загальним принципом в державному секторі. Тобто, якщо підвищується мінімалка — автоматично зростають і прив’язані до неї оклади, в тому числі й депутатські.

Стефанчук нагадав, що у 2022 році та протягом півтора року після початку повномасштабного вторгнення зарплати депутатів були суттєво нижчими за передбачені законом. "Але ж це суспільству не так цікаво обговорювати. Цікавіше обговорювати інші моменти", — додав він, натякнувши на вибірковість публічної уваги.

Він також підкреслив, що всі доходи народних депутатів є прозорими та задекларованими: "Усі ці декларації доступні для громадськості, і за допомогою нескладних математичних порівнянь можна чітко побачити, хто, де, як і скільки заробляє в державі. Це великий плюс, оскільки забезпечує прозорість".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки заробітної плати отримують українські депутати. Зокрема, стало відомо, скільки виплат задекларували депутати-втікачі Куницький та Дмитрук.