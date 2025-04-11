Скандальний стриптиз-клуб Tootsie у Києві закрили? Стало відомо, що там зараз (фото-відео)

"Телеграф" дізнався деталі і поспілкувався з працівниками закладу

Нічний клуб Tootsie у Києві, який у січні 2025 року потрапив у гучний скандал, знову опинився в центрі уваги. У п'ятницю, 11 квітня, телеграм-канали писали, що нібито СБУ та Департамент міграційної поліції Києва закрили заклад.

"Телеграф" вирішив з'ясувати цю інформацію, чи дійсно нічний клуб не працює. Журналіст під'їхав до закладу, але двері були зачинені. За 10 хвилин вийшов охоронець, пізніше до нього приєдналися ще два та попросили журналіста опустити камеру.

На запитання чи були обшуки, працівник закладу відповів, що він не чув. А в нічному клубі все в порядку і він працює, про закриття ніякої інформації немає.

"Я вчора не працював, не знаю. У нас все добре", — каже чоловік на відео.

Нічний клуб Tootsie — що відомо

Нічний клуб розташований на вулиці Богдана Хмельницького 30 у Києві. У ЗМІ писали, що він належить ПрАТ "Театральне". Кінцевим його бенефіціаром є Володимир Кличко. Увагу на це звернув розслідувач Володимир Бондаренко у Facebook.

"Тутсі" опинився в епіцентрі скандалу 21 січня, коли поліція провела там обшуки. Повідомлялося, що члени злочинного угруповання наймали жінок як танцівниць, але потім схиляли їх до надання сексуальних послуг клієнтам закладу. За самими клієнтами велося таємне відеоспостереження, після чого їх шантажували, вимагаючи грошей за мовчання.

Тоді поліцейські виявили на місці близько 30 жінок, а також затримали зловмисників. Двоє з них іноземці й вже відбували термін за аналогічні злочини.