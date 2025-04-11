Болюча "голка" ЗСУ проти ударного "кулака" ворога. Братчук пояснив, що відбувається на фронті (карти)

Через понесені втрати отримані ворогом результати не відповідають витраченим ресурсам

Декілька тижнів тому російські окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Там діють підрозділи російських ВДВ і мотострілецькі підрозділи, однак вони проводять дії лише тактичного характеру.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Він пояснив, яка обстановка складається на Донецькому та Запорізькому напрямках.

— Ворог хотів показати активність угруповання військ "Днепр", яке оперує на Придніпровському напрямку (це Херсонська і частково Запорізька області. —– Ред.). Ця активізація на тактичному рівні мала на меті ускладнити нашу логістику. Ворог намагався вийти на рокадну дорогу Т0812, яка проходить по території Василівської та Пологівської громад Запорізької області, щоб поліпшити собі логістику і вийти рубежі, які росіяни втратили під час нашого контрнаступу ще восени 2022-го, влітку і восени 2023 року, — каже пресофіцер Сергій Братчук.

За його словами, окупанти намагалися швидко прорвати оборону, вийти на певні рубежі і закріпитися там. Але через великі втрати отримані результати не відповідають витраченим ресурсам.

— По-перше, дійсно, П'ятихатки ворогу вдалося пройти і вийти на околиці Степового, Малих Щербаків, Щербаків і спробувати там закріпитися. Далі діло вже не просувалося через Опір сил оборони.

Рокадна дорога Т0812

По-друге, ситуація теж прораховувалася, що така активність можлива, і на сьогодні загрози є, що ворог спробує накопичувати піхотну і механізовану компоненту, але чи готовий він сформувати ударний "кулак", щоб рухатися далі більшими темпами? Очевидно, що поки є бажання, але нема можливості, — каже речник УДА.

Говорячи про Покровсько-Курахівський напрямок на Донеччині, він зауважив, що удари росіян стали більш механізованими, зокрема на Курахівському виступі.

— До речі, Курахівський виступ — це сьогодні та "голка", яку ворогу не вдалося знешкодити. І ця "голка" дуже болюче задає ударів окупантам. Загадайте: кілька днів тому механізована колона з 12 одиниць техніки прямувала у бік Андріївки. Чим закінчилось для ворога? Більша частина техніки знищена, як і особовий склад, — каже пресофіцер.

За його словами, сьогодні Покровсько-Курахівський напрямок має ознаки стабілізації фронту.

— Чи говорить це, що ворог тут зменшить активність? Звичайно, ні. Пріоритетність цього напрямку на сьогодні для ворога залишається очевидною. Власне як і Торецьк, Лиман і Куп'янськ. Ворог там теж активізувався. По Торецьку є наша протидія і системність контратакуючих дій. Оце головне, — наголосив Сергій Братчук.

Це не удари у відповідь час від часу. А це системність, яка дозволяє відвойовувати певні позиції, каже він.

— Ми згадаємо поліпшення позиції біля Котлиного або Шевченко. Я не буду називати спеціально локації, тому що динамічність фронту дуже висока і ситуація може змінюватися. Якщо на Торецьку ворога десь вдається відкинути на старі позиції, то очевидно, що ворог планує там діяти флангами.

Під Покровськом ЗСУ вдалося відбити позиції у ворога

Ситуація складна цього ніхто не приховує. А з іншого боку — Торецьк ворог скільки вже намагається окупувати? Понад рік фактично. Так само як Часів Яр. Власне, ми говоримо про Лиманський напрямок. Там ворог свої дії активізував настільки, що на певних позиціях йому вдалося пройти досить глибоко наші оборонні порядки, — каже речник УДА.

Торецьк нагадує клаптикову ковдру

Знову-таки, відбуваються стабілізуючі заходи з нашого боку. Сподіваюся, вони дадуть результат, тому що активність ворога на Лиманському напрямку сьогодні очевидна і вона є загрозливою додав пресофіцер.

— Куп'янський напрямок — активність ворога теж висока. Не вдається йому закріпитися так потужно, як йому б хотілося, на правому березі річки Оскіл, щоб перегнати туди механізовану складову. Це дуже важко зробити, бо працює наша артилерія. Відбуваються ворожі штурми, очевидно, що ворог маневрує. Можна передбачити напрямок на Борову, тому що Куп'янськ-Вузловий, сам Куп'янськ йому на сьогодні пройти до них дуже важко. Тобто це найспекотніші напрямки, пріоритетні для ворога і, звичайно, це найскладніші сьогодні для нас.

Ситація на Харківщині складна

Вся лінія фронту є дуже активною, в тому числі і Херсон. Хоча медійно він і Придніпровський напрямок, наприклад, сьогодні не такий активний, як інші відтинки, — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи дійсно відбувається наступ росіян на Суми та Харків.