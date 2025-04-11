Гороскоп на 12 квітня: Близнюкам обов'язково відпочити, а на Раків чекає несподівана новина

Завтра у знаків Зодіаку є ризик помилитися — тому краще не робити висновки надто швидко

Лише два знаки Зодіаку розбагатіють у 2025 році. Тим часом "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 12 квітня, а також розповідає, як не проґавити шанси на успіх цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра хтось буде намагатися вас принизити. Можливо, це буде хтось з вашого оточення, тому будьте обережними. Не варто сваритися та конфліктувати — це спровокує ще більше непорозуміння. Ввечері присвятіть час собі та власним думкам.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваша креативність буде проситися назовні. Не варто її ігнорувати. Якщо захочеться змін вдома — зробіть ремонт, переставте меблі, перекладе шпалери. Якщо в особистому житті — добре обдумайте всі рішення і зробіть правильний вибір. В цей день не варто бути надто емоційними.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї суботи вам нарешті варто відпочити. Приділіть день улюбленим задоволенням: улюблена кава, музика, випічка, ранкові ритуали. Хтось із рідних потребує вашої підтримки, тому не будьте скупі на добрі слова. Чудовий день для шопінгу, але не варто робити необдуманих покупок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Очікуйте на новину або запрошення, яке змусить вас задуматися. Будьте впевненими, що день пройде добре або навіть вдало. Усі рішення приймаєте швидко і не передумайте — в цей день вас виручить спонтанність.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ви захочете сховатися, почитати або просто помовчати. В цьому немає нічого поганого — дозвольте собі робити те, що відчуваєте. Однак комусь із близького оточення завтра потрібно буде почути ваш голос. Не шкодуйте емоції і допоможіть рідній людині.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Будьте впевнені, що на вас чекає успіх, але цей день пройде дещо невдало. Не варто ні з ким змагатися. Якщо щось не буде виходити — відпустіть це і не переймайтеся. Подивіться у дзеркало і скажіть собі, що все точно буде добре

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

В цей день у вас багато що буде не виходити. Проте засмучуватися немає сенсу — так і невдачі тимчасові і приведуть вас до змін. Заспокоїти себе, якщо виникне тривожність.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цієї суботи ви захочете побути на самоті. Якщо гучні компанії друзів кликатимуть вас на вечірку, відмовтеся, якщо вважаєте за потрібне. Присвятіть час самим собі — ви давно відмовляйте собі у задоволеннях.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

В цей день вас врятує гармонія. Намагайтеся її віднайти і впоратися з тривогою. Якщо навалилося багато роботи — виконайте її швидко. Ранок варто провести в тиші, а вечір у гучній компанії — це вам дуже потрібно.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Вам захочеться все і зараз. Однак не варто гіперболізувати і братися за всі справи одночасно. Будьте послідовними і на роботі, і в особистому житті. Лише так до вечора у вас залишиться багато енергії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра у вас виникатиме багато несподіваних ідей — не варто від них відмовлятися чи ігнорувати. Можливо, це початок чогось великого. Однак не поспішайте щось вирішувати, будьте уважними у своєму виборі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї суботи не варто бути продуктивними. Дайте собі дозвіл нічого не робити та не вирішувати хоча б 4 години. Забудьте про роботу, справи та побут — відправитися у маленьку подорож або просто закритися в кімнаті з книжкою та чаєм.