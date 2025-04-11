Була за ґратами, але недовго: де зараз Неля Штепа, яка запрошувала Путіна до українського Слов’янська

Обвинувачена у державній зраді — з новим прізвищем. Суд над нею триває понад 10 років

Співпраця окремих політиків із Росією сприяла руйнуванню українських міст агресором ще з 2014 року. У списку колаборантів є Олег Царьов, "слуга народу" Олексій Ковальов, Кирило Стремоусов та інші. Деяких вже спіткала кара, проте з колишнім мером Слов’янська питання досі відкрите.

Одіозну Нелю Штепу судять уже понад 10 років. "Телеграф" розповідає, у чому звинувачують ексголову прифронтового міста на Донеччині та де вона зараз.

Неля Штепа — що про неї відомо

Народилася 13 вересня 1962 року у Слов’янську у сім’ї педагогів, була у дівоцтві Литвин. Закінчила місцеву школу №10 та здобула освіту на фізико-математичному факультеті Слов’янського педагогічного інституту. Працювала вчителем, за три роки стала директором школи. Потім — робота в райкомі комсомолу та на керівних посадах у різних підприємствах, у тому числі у НДІ високої напруги. 31 жовтня 2010 року було обрано на посаду Слов’янського міського голови.

Як Неля Штепа Путіна запрошувала

12 квітня 2014 року Штепа публічно запевняла мешканців міста, що російські військові – це "наші, донецькі хлопці". Зі сльозами на очах вона зверталася до диктатора Путіна з проханням "увійти в місто" та "захистити" її, а також давала коментарі пропагандистам із РФ.

Пізніше на суді Штепа говорила, що її заяви у росЗМІ вона висловлювала під тиском. З її слів, до цього її примушував самопроголошений "народний мер" В’ячеслав Пономарьов, призначений окупаційними силами.

"Жіноче обличчя ополчення" на тлі російського прапора

Згідно зі свідченнями Штепи, вона перебувала в полоні за його розпорядженням протягом 81 дня і була звільнена лише 5 липня — у день, коли Слов’янськ перейшов під контроль ЗСУ. Вже 11 липня українські спецслужби заарештували Штепу за звинуваченням у сепаратизмі.

З 2014 року і дотепер кримінальне провадження проти ексмера Слов’янська продовжує розглядатись в українських судах. Штепа звинувачується у зазіханні на територіальну цілісність України, що спричинило загибель людей, а також створення терористичної групи чи організації.

Після трьох років у СІЗО у 2017 році Штепа була переведена під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Проте вже в січні 2018 року термін цього запобіжного заходу минув. Згодом вона звернулася до Європейського суду з прав людини, поскаржившись на необґрунтованість арешту та надмірне затягування слідства. ЄСПЛ визнав порушення та ухвалив, що Україна зобов’язана виплатити Штепі 3600 євро компенсації.

Нове прізвище, а суд все той же

З початком повномасштабної війни Росії проти України Штепа зникла з публічного поля. У день свого 60-річчя 2022 року вона з’явилася в соцмережах з кліпом за мотивами пісні "Пять минут" Людмили Гурченко, викликавши цим подив у користувачів.

11 грудня 2023 року у Київському районному суді Полтави пройшло чергове засідання у справі Штепи, проте сама обвинувачена на ньому не була присутня. За словами її адвоката, вона почувала себе погано, але залишається у Слов’янську. Примітно, що протягом 2023 року Штепа не з’явилася на жодному з 6 призначених засідань.

Навесні 2024 стало відомо, що Штепа змінила прізвище на Супрун. Судові слухання було відкладено у зв’язку з "технічними процесами перерозподілу справи". В інтерв’ю виданню "Главком" нинішній мер Слов’янська Вадим Лях заявив, що не бачив Супрун на вулицях міста та не знає, де вона знаходиться. 30 серпня обвинувачена у державній зраді та її адвокати знову не з’явилися до суду.

Супрун (Штепа) зі своїми адвокатами Олександром Шадріним та Олександром Тананакіним

У 2025 році у справі Супрун було заплановано два засідання, проте обидва так і не відбулися. Наступне призначено на 9 травня у Київському райсуді міста Полтави.

Місцезнаходження колишнього мера Слов’янська залишається невідомим. Останній допис у її Фейсбук-акаунті датується 27 вересня 2022 року. Нових фотографій чи публічних появ з того часу не зафіксовано.

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