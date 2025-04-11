Коли село без дороги: покійника везли на кладовище у ковші трактора під Києвом (відео)

Односельці вважають це неповагою до померлого та його близьких

У Гребельках, що на Броварщині Київської області труну з померлим перевозили в ковші трактора до місця поховання. Все через те, що дорога до кладовища не облаштована і перетворилася на суцільне болото після дощу.

Місцеві жителі обурені таким станом справ і вимагають від влади вирішення проблеми. Про це повідомив місцевий телеграм-канал.

Інцидент стався 10 квітня. Через сильні опади ґрунтова дорога до кладовища, яка проходить через поле, стала непрохідною. Коли похоронна процесія дісталася цієї ділянки, просування далі звичайним способом виявилось неможливим.

Для розв'язання проблеми родичі померлого використали трактор. Труну завантажили в ківш сільськогосподарської машини і так доставили до місця поховання.

Жителі Великодимерської громади обговорюють ситуацію в соціальних мережах. Вони вважають, що такий спосіб транспортування є неповагою до померлого та його близьких. У коментарях люди закликають місцеву владу облаштувати нормальну дорогу до кладовища.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Тернопільщині під час війни хочуть витратити понад півтора млрд гривень на дороги. Ці гроші зараз значно потрібніші для оборони країни.