В Україні хочуть дозволити добровільно звільнятися зі служби одній категорії мобілізованих

У ВР внесли відповідний законопроект

В Україні вкотре продовжили військовий стан та мобілізацію до 9 листопада. Призовний вік у особливий період згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років, але виняток стосувався обмежено придатних чоловіків — вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов’язаних і їх могли призвати на військову службу. Саме це пропонується виправити і до ВР було внесено законопроект №12147, який зміг би врегулювати питання з обмежено придатними чоловіками до 25 років, яких все-таки мобілізували.

У законопроекті пропонується дозволити таким мобілізованим добровільно звільнитися з військової служби. Про це повідомляє сайт ВР України.

У тексті законопроекту №12147 зазначено, що військовослужбовці, які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку, мають отримати право добровільно звільнитися з військової служби у запас якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Зазначається, що ухвалення цього проекту Закону забезпечить рівність серед усіх військовозобов’язаних, які не досягли 25-річного віку на добровільне перебування на військовій службі під час мобілізації.

Таким чином планується надати право всім чоловікам, які за станом здоров’я були визнані обмежено придатними у воєнний час і не досягли 25 років, але все-таки були мобілізовані і потрапили до армії, добровільно звільнитися з військової служби.

Однак чи буде ухвалено цей законопроект — покаже час.

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року Верховна Рада зробила крок для заборони мобілізації обмежено придатних віком від 18 до 25 років. Відповідний законопроект було ухвалено у першому читанні. Пізніше Комітет ВРУ з нацбезпеки рекомендував ухвалити законопроект у другому читанні.

В Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.

Зокрема, це стосувалося обмежених чоловіків — вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов’язаних, тому їх могли призвати на військову службу.

Вже 9 жовтня Верховна Рада ухвалила загалом як закон законопроект 11379-д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Втім, станом на 24 жовтня його не підписав Президент, тому він не набув чинності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде мобілізація у жовтні та як оформити відстрочку правильно. Новий закон про мобілізацію, який набув чинності у травні цього року, змінив правила отримання відстрочки. Проте загалом "броню" можуть отримати понад 20 категорій громадян.