Коли в Україні можуть зрости тарифи на комуналку: Шмигаль пояснив

Також в Уряді анонсували нові програми допомоги українцям

Уряд України гарантує, що до кінця опалювального сезону тарифи на базові компослуги не підвищать. Йдеться про газ, тепло та електроенергію.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У повідомленні на офіційній сторінці глави Уряду в Telegram йдеться також про інші програми для підтримки українців у важкий воєнний час. Зокрема, прем’єр-міністр також згадав про одноразову виплату 1000 гривень, яку вже отримали понад 4 мільйони українців через додаток "Дія".

Паралельно Уряд розширює можливості отримання субсидій для громадян, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів.

Важливою новацією стане підвищення зарплат освітян. З січня вчителі додатково отримуватимуть не менше 1000 гривень, а з вересня ця сума зросте до 2000 гривень. Це суттєва підтримка педагогічних працівників у складний для країни час.

Крім того, планується найбільше за весь час розширення програми "Доступні ліки", в межах якої українці можуть отримувати понад 500 різних препаратів безкоштовно або з мінімальною доплатою. З наступного року такі родини зможуть оформити субсидію на оренду житла. Крім того, у грудні кожна малозабезпечена родина та сім'ї переселенців з дітьми або дорослими з інвалідністю І групи отримають по 6500 гривень на кожну дитину.

Важливою соціальною ініціативою стане розширення програми безкоштовного харчування для школярів. Якщо наразі вона діє для молодших класів, то наступного року планується поширити її на всіх учнів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО можуть отримати компенсацію на комуналку. Наразі виплата надається з метою компенсації платежів з постачання теплової енергії у двох областях України.