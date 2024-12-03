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Ядерна парасолька без членства в НАТО: політолог назвав три плюси для України

Автор
Ігор Тимофєєв
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Україна може отримати ядерну парасольку Альянсу
Україна може отримати ядерну парасольку Альянсу. Фото Getty Images

Ще рік тому ідея викликала гостре несприйняття у громадян і влади

Розкриття ядерної парасольки НАТО над контрольованими Україною територіями може стати одним із виходів для із нинішньої ситуації на фронті з точки зору здорового глузду і майбутнього вступу в Альянс.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політичний консультант, військовослужбовець ЗСУ Олександр Антонюк. Він назвав при причини стати під ядерну парасольку Альянсу.

За його словами, теза вступу України в НАТО частинами була дуже непопулярною, особливо до середини 2023 року. За неї можна було отримати велику критику з боку громадян і влади. Бо тоді вважалося, що Україна вступить у НАТО повністю.

— Натомість ми говорили, що ядерна парасолька дає запобіжники і прибирає аргументи для шантажу з боку Кремля (бо коли в Кремлі усвідомлюють, що за використання будь-якої ядерної зброї добре "прилетить"), то це теж може бути хорошим стримуючим фактором, — каже політолог.

По-друге, ядерна парасолька над Україною це демонструє, що для Росії завершується етап, коли вони вирішують свої геополітичні інтереси військовим шляхом, продовжує експерт.

— І по-третє, коли у нас є ядерна парасолька, це робить наше членство в НАТО з політично складного процесу на політико-технічний. Бо НАТО — це перш за все ядерна парасолька… Це нам спрощує процес формування регіонального Євро-Чорноморського блоку. Ми маємо сформувати політико-безпековий блок з Британією, країнами Балтії, Польщею, далі — Румунія і Туреччина, — наголошує Олександр Антонюк.

Маючи такий потужний альянс (по суті, це те ж саме НАТО, тільки регіонального масштабу) і вже маючи ці гарантії безпеки, ми в НАТО вступимо тоді, коли вже буде нам вигідно, підсумував політичний експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський дав чітку відповідь, чи вступить Україна в НАТО частинами.

Теги:
#НАТО #Ядерна зброя #Вступ України в НАТО