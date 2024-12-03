"Укрзалізниця" змінила розклад руху поїздів: які скасують і новий графік

Українці зможуть скористатися альтернативними рейсами

"Укрзалізниця" скасувала курсування трьох поїздів на грудень та січень. Натомість будуть альтернативні маршрути, які допоможуть дістатися пункту призначення.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Там зазначили, що скоригувати розклад довелося з технічних причин.

Так, у цей період не курсуватимуть:

Поїзд № 8/7 Одеса – Харків;

Потяг №148/147 Одеса – Київ;

Потяг № 774/773 Київ – Шостка.

"Ми розуміємо, що ці зміни можуть викликати незручності, тому вже подбали про альтернативні маршрути, які дозволять вам комфортно дістатися пункту призначення", — йдеться у повідомленні.

Тим часом українці можуть скористатися альтернативними рейсами:

Київ – Одеса: поїзди №105/106 та №763/764;

Харків – Одеса: поїзд №059/060;

Київ – Шостка: поїзди №786/785 та №788/787.

Для мешканців Полтави :

В Одесу: спочатку до Києва потрібно дістатися поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ або №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.

Назад: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.

Для мешканців Кременчука:

Через Київ спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.

У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а згодом регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

Для мешканців Черкас:

В Одесу: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а потім поїздом №105 Київ – Одеса.

Назад: аналогічний маршрут.

Зазначається, що продаж квитків відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед Новим Роком "Укрзалізниця" скасує низку поїздів.