Посол України в США: стало відомо, на кого можуть поміняти Маркарову

Серед претендентів у кулуарах називають одного із заступників керівника ОП Андрія Єрмака

Одним з ймовірних претендентів на посаду нового посла України в Сполучених Штатах Америки замість дипломатки Оксани Маркарової називають Ігоря Жовкву. Про це "Телеграфу" стало відомо із власних проінформованих джерел у владі. Наразі Ігор Жовква працює в Офісі президента заступником керівника ОП Андрія Єрмака.

Втім, офіційно і неофіційно поки що на Банковій цю інформацію не підтверджують, але і не спростовують. Так, інше високопоставлене джерело видання в ОП на відповідне питання наших журналістів загадково відповіло: "Ми теж багато чого чули".

Водночас в Офісі також не коментують, чи продовжить свою дипломатичну кар'єру в будь-якому форматі колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який останнім часом активно коментує ЗМІ міжнародний порядок денний, у тому числі, надає коментарі деяким американським виданням.

Чинний очільник МЗС України Андрій Сибіга дипломатично утримався від будь-яких оцінок "Телеграфу" зовнішньополітичної ситуації і процесів в Україні.

Своєю чергою Ігор Жовква напередодні тактовно теж уникнув комунікацій з нашими журналістами, посилаючись на зайнятість. Але пообіцяв згодом приділити "Телеграфу" увагу і час для коментарів.

Ігор Жовква

Іще одна цікава деталь. Напередодні у Києві на підсумковій спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца чомусь не було Андрія Єрмака (хоча керівник ОП постійно і традиційно присутній на заходах для преси за участі президента). Але від Офісу на цій події вчора серед інших був присутній Ігор Жовква.

Що відомо про заступника керівника Офісу

Зазначимо, Ігор Жовква свого часу закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність "Міжнародні відносини"). Має дипломатичний досвід, а на Банковій почав працювати ще далекого 2002 року (у тоді ще Адміністрації президента за каденції Леоніда Кучми).

З вересня 2014-го Жовкву призначили керівником Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента України.

З серпня 2019-го його призначили керівником Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента.

А указом президента України від 13 вересня 2019-го — призначили заступником Єрмака в президентському Офісі. Там він наразі займається саме міжнародним напрямком.

Жовква є кандидатом політичних наук (2005 р.) і доцентом (2014 р.). А з 2018-го офіційно має ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Зауважимо, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у контексті розмов про певне перезавантаження відносин між Україною і США неофіційно почали говорити, що Маркарову нібито мають замінити на якогось іншого дипломата для нормалізації двосторонніх відносин між адміністрацією новообраного очільника Білого дому та Києвом.

А у вересні цього року, ще до виборів у США, спалахнув гучний скандал з політично-дипломатичним підтекстом довкола Маркарової. Тоді спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон (який, як відомо, є палким соратником Трампа) вимагав навіть звільнити посла України. Все через відвідування Володимиром Зеленським заводу снарядів у Пенсільванії під час його візиту в Сполучені Штати.

Те непорозуміння з ознаками передвиборчого конфлікту між республіканцями і демократами також коментував і мільярдер Ілон Маск, який розцінював ситуацію, як якесь "втручанням у вибори".

Виборчі баталії в США пройшли, а от потреба у обох сторін (Києва і Вашингтона) лишилась, щоб вибудовувати по-новому дипломатичні мости.

Тим часом на початку листопада в МЗС України офіційно розповіли про підготовку зустрічі президента Володимира Зеленського із "новим-старим" президентом США Дональдом Трампом.

Тож найцікавіше у цьому контексті (та й у сенсі кадрових ротацій взагалі) — тільки попереду.

Як розповідав "Телеграф", у МЗС України раніше позитивно оцінювали і рішення Трампа висунути на посаду спеціального представника з питань України та Росії генерала Кіта Келлога. Посольство України у США підтримувало з ним тісний контакт, зокрема в рамках експертної дипломатії.