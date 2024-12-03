З Джеймсом Бондом та Де Голлем: у Києві помітили загадковий білборд із політичним натяком (фото)

На білборді був і загадковий напис

На вулицях Києва з’явився загадковий білборд, на якому зображено французького генерала Шарля Де Голля і силует Джеймса Бонда. На білборді також був напис "Усьому свій час".

Відповідне фото опублікував політичний експерт Михайло Шнайдер на своїй сторінці у Facebook. За його припущеннями, такий білборд може бути не жартом, а натяком на передвиборчу кампанію.

"На жарт наче не схоже, хоча все може Бути. Судячи з мілітарної форми, в яку вдягнений персонаж праворуч — генерал Де Голль — одразу подумав про військових. Може, якісь технологи вже вирішили обережно розпочати передвиборчу кампанію?" — написав Шнайдер.

Другий персонаж — Агент 007, нагадав експерту про спецслужби та розвідників.

"Чи то Офіс Президента наганяє загадковості? Але з якою метою? Питань тут явно більше, ніж відповідей", — підсумував він.

Шарль Де Голль – хто це?

Французький військовий, політичний та державний діяч, бригадний генерал. Під час Другої світової війни став символом французького спротиву. Засновник і перший Президент (1959-1969) П’ятої республіки. Прем’єр-міністр (1958-1959) та міністр оборони Франції (1958-1959).

Він командував дивізією на початку Другої світової, а після капітуляції Франції 1940 року очолив комітет "Вільна Франція" у Лондоні.

Також він очолював створений в Алжирі французький комітет національного визволення, а з 1944 до 1946 був головою уряду Франції.

1958 року Шарль Де Голль став президентом Франції. У 1965 році Голль був переобраний на новий термін, але після поразки на референдумі з питань реорганізації Сенату і реформи територіально-адміністративного устрою Франції він пішов з президентської посади.

Джеймс Бонд – хто це?

Командир ВМФ Великобританії також відомий як "агент 007" — головний персонаж романів британського письменника Яна Флемінга про вигаданого агента MI-6. Серія фільмів про Джеймса Бонда називається "бондіаною" і є однією з найтриваліших серій фільмів в історії.

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