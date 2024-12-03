Суди, штрафи, порушення правил дорожнього руху і не тільки: про фігурантів ДТП у Дніпрі спливли несподівані деталі (фото, відео)

У соцмережах дехто припускає, що неповнолітнього хлопця, який нібито був на пасажирському сидінні, "відмазують"

Фігурант резонансної ДТП у Дніпрі Арсеній Безсонов, на момент аварії, за інформацією правоохоронців, був на пасажирському сидінні. А другий фігурант – 19-річний Валерій Олещенко, отримав підозру. Варто додати, що він перебуває на випробувальному строку іншого злочину.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Зазначається, що ДТП сталася 1 грудня поряд із зупинкою громадського транспорту "Дитячий комбінат". BMW влетіло до Ford. Внаслідок удару загинула 10-річна пасажирка Ford – Мілана, а водій та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тяжкі травми.

Дніпровські пабліки повідомляють, що водієм нібито був син власника авто – неповнолітній Арсен Безсонов. У своїх соцмережах хлопець постив фотографії дорогих авто, у тому числі й цього BMW.

Згодом правоохоронці сказали, що того дня за кермом був Валерій Олещенко. Саме йому в результаті оголосили про підозру у скоєнні смертельної ДТП.

Співрозмовники OBOZ.UA у поліції кажуть, що Арсеній Безсонов також є підозрюваним, але у ненаданні допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані.

Хто був за кермом насправді

У соціальних мережах припускають, що Арсенія "відмазують".

"Така практика, коли пасажир бере на себе провину водія, існує не перший день. Особливо коли останній не бідна людина і обіцяє цапу-відбувайлу вирішити, наприклад, всі його проблеми (або його сім'ї), закрити борги, забезпечити на майбутнє тощо. При цьому також обіцяють зробити так, щоб за злочин "водій" отримав по мінімуму. Мовляв, відсидиш десь три роки – і все. Цей засіб надійніший, ніж просто платити правоохоронцям або заносити до суду, хоч і не виключає цього. Іноді винуватці платять і "терпілє", і, наприклад, поліцейським. Вся справа у серйозності ДТП, від цього залежить і ціна питання",— розповів один із київських адвокатів.

Також було встановлено, що Валерія Олещенка вже засудили за інший злочин.

20 квітня 2024 року студент Національного університету "Дніпровська політехніка" приїхав у своїх справах до Києва. Хлопець (на той момент йому було 18 років) у відділенні "Нової пошти" у Шевченківському районі столиці вирішив не оплачувати замовлену ним посилку, а просто схопив її та втік. У коробці було чотири брендові футболки поло вартістю 141,5 тис. грн. У результаті його затримала поліція.

Шевченківський суд Києва ухвалив йому вирок у липні. Тоді хлопець відшкодував суму посилки "Новій пошті" та "щиро покаявся". Йому дали п’ять років позбавлення волі та звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки.

У прокуратурі Дніпропетровської області зазначили:

"Підозрюваний у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), був засуджений за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). Порушення правил безпеки дорожнього руху було скоєно в період випробувального терміну ", – розповіли в прокуратурі.

Нині ще немає результатів ДНК-експертизи, яка дала б відповідь на запитання, хто насправді був за кермом.

Валерій Олещенко. Джерело: "Новини Дніпра"

Що ще відомо про Бессонова

Видання показало відео з камер відеоспостереження в Дніпрі від 18 листопада поточного року, на якому видно, що водієм BMW (КТ7777ВТ) був Арсеній Безсонов.

Як виявилося, що незадовго до резонансної ДТП Арсен не з’явився до суду. За інформацією в Єдиному реєстрі судових рішень, увечері 1 листопада поліцейські зупинили Арсенія Безсонова у селі Знаменівка Дніпропетровської області за кермом BMW. Автомобіль, до речі, зареєстрований у цьому населеному пункті.

Також у реєстрі зазначено, що Безсонов "не мав права на керування транспортними засобами, чим порушив вимоги п. 2.1а Правил дорожнього руху, за що передбачено відповідальність за ч. 2 ст. 126 КУпАП".

Співробітники поліції повідомили водія про складання протоколу, а той своєю чергою відмовився від надання пояснень. Йому повідомили про розгляд справи у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Підпис водія є у протоколі.

Арсен Безсонов. Фото: "Дніпро Оперативний"

"У постанові суду також зазначено: "… враховуючи, що ОСОБА_1, керуючи транспортним засобом, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, ставив під загрозу своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху, суд не бачить підстав для застосування до ОСОБА_1 заходів впливу, передбачених ст. 24-1 КУпАП. Суд дійшов висновку, що до ОСОБА_1 слід застосувати стягнення в межах санкції ч. 2 ст. 126 КУпАП у вигляді штрафу", — йдеться у матеріалі.

Таким чином, йому не стали виносити попередження. Йому необхідно сплатити 3400 гривень штрафу та 605 гривень судового збору.

До речі, пабліки пишуть, що нібито Арсен Безсонов був фігурантом ще однієї аварії влітку 2024 року.

"25.08.2024, керуючи автомобілем BMW КТ7777ВТ у м. Дніпро по вул. Д. Яворницького, скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину пішохідним переходом. Водій Бессонов А. місце події залишив і був встановлений співробітниками поліції. Під час досудового розслідування проведено судово-медичні експертизи, згідно з висновками яких останнім було заподіяно легкі тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

Тоді на нього нібито було складено адміністративні протоколи за ст. 124 (ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Важливо врахувати, що за ч. 1 ст. 221 КУпАП, справи про адміністративні правопорушення, скоєні особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються судами. Однак у Єдиному реєстрі судових рішень, а також на ресурсі "Судова влада" інформації, що Безсонов скоїв цю ДТП, немає. Що знову ж таки викликає питання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про отця Безсонова, який міг вчинити не одну ДТП.