Що таке "фергі-тайм", про який заявив Єрмак

Він провів паралель зі спортом

В Офісі президента України натякають, що Україна вступає у вирішальний етап битви, адже починається "фергі-тайм", коли команда збирає усі свої сили, проводить влучні контратаки та здобуває перемогу.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час звернення до спортсменів на міжнародному форумі "Сила спортивної дипломатії". Він наголосив, що нашій державі час збирати усю свою міць та силу, і здобувати перемогу.

"Сьогодні для України саме цей "Fergie Time". Нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє", — каже Єрмак.

Своє звернення він адресував українським спортсменам, які закордоном представляють нашу державу. Кожен з них — дипломат, амбасадор України.

"Ви представляєте нашу культуру, нашу волю до перемоги і нашу мрію про мир. Ми віримо у вашу любов до України. Дякуємо за вашу роботу і вашу самовідданість. Ви потрібні Україні саме зараз, у цей вирішальний момент. Разом ми переможемо. "Фергі-тайм" починається вже зараз", — додав голова ОП.

Зауважимо, що "фергі-тайм" — футбольний вираз, вирішальний час наприкінці гри, коли "Манчестер Юнайтед" під керівництвом тренера сера Алекса Фергюссона збирала всі свої сили, проводила разючі контратаки та здобувала перемоги.

Нагадаємо, Єрмак нещодавно заявив, що в НАТО можна вступити і пізніше, навівши у приклад Фінляндію. Росія вела війну і з нею, проте Фінляндія наразі є частиною Альянсу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна вже готова до Другого саміту миру. В Офісі президента України вже поділились першими напрацюваннями плану.