Мобілізувати цивільних мають цивільні: Фріз пояснила механізм

Територіальні центри комплектування сьогодні своїми діями дискредитують військових, вважає нардепка

ТЦК слід виводити з підпорядкування Міністерства оборони та Генерального штабу. Цивільних мають мобілізувати чи сповіщати цивільні.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Час покінчити з "бусифікацією". Громадянських повинні мобілізувати цивільні, — членкиня комітету з нацбезпеки".

На думку народної депутатки від фракції "Європейська Солідарність", членкині парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Ірини Фріз, ліквідація ТЦК не дасть результату. Але реформувати цей орган потрібно.

"Я категоричний противник уявних простих рішень, тому що вони, як правило, не дають результату. Колись президент звільнив усіх голів ТЦК через виявлену публічно корупцію, але це не призвело до результату. Але реформа ТЦК необхідна. Потрібно перекладати питання оповіщення під час дії воєнного стану та мобілізації на органи місцевого самоврядування. ТЦК слід виводити з підпорядкування Міноборони та Генштабу. Цивільних мають мобілізувати чи сповіщати цивільні", – пояснила Фріз.

За її словами, для цього мають працювати відповідні відділи в органах місцевого самоврядування, які розуміють за своєю реєстровою базою, хто в них військовозобов’язаний.

"Маючи комунікацію з реєстром "Оберіг" через Міноборони, вони можуть наводити відповідні показники згідно з їхньою інформацією про наявність цих людей в області, регіоні, громаді. І таким чином, коли повідомлення цивільних відбувається через цивільних, не відбувається дискредитація військових, бо саме це, на мій погляд, сьогодні роблять ТЦК. Це ведмежа послуга для довіри до військових, армії", – додала нардепка.

Вона уточнила, що далі люди після проходження ВЛК мають скеровуватися до навчальних центрів, і там рекрутингові агенції окремих родів, сил та навіть бригад ЗСУ комплектуватимуть свої підрозділи.

"Це було б більш цивілізовано. А зараз ми ще в такому неправильному варіанті пострадянської держави, коли у нас військові з поліцейськими патрулюють, зупиняють, забирають, заштовхують у бусики. Все це є протиправною дією і не допомагає питанню мобілізації, а дискредитує військових, а отже, впливає на результат мобілізаційних процесів загалом", – резюмувала парламентарка.

Раніше "Телеграф" розповів, що співробітники ТЦК регулярно вивчають розклад концертів та оцінюють, куди потенційно можуть прийти чоловіки призовного віку. На такі заходи найчастіше також навідуються військкоми.