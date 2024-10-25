Сделайте это, если на телефоне не работает мобильный интернет

Основные причины и пути решения

С интернетом могут возникать проблемы по разным причинам. Это касается не только Wi-Fi подключения, но и передачи данных от мобильного оператора.

Портал nextpit предложил несколько решений по популярным проблемам. "Телеграф" выбрал те, которые не нуждаются в особых технических навыках.

Превышение лимита данных

Если ваш телефон не подключается к интернету или мобильный интернет работает слишком медленно, вероятной причиной этого может быть достижение лимита мобильных данных предоставленного оператором. Даже если ваш тариф имеет неограниченный доступ в Интернет, после определенного количества использованных гигабайтов скорость трафика снижается.

Что делать

Проверить использование мобильных данных можно в настройках. Для телефонов с ОС Android это находится в настройках в разделе "Подключение" > "Использование данных".

Запрет на использование данных в определенных программах

Если вы сталкиваетесь с торможением интернета или его отсутствием только в определенных программах, следует проверить, не настроены ли они на использование только с Wi-Fi.

Что делать

Для этого проверяются разрешения, предоставленные программам. В зависимости от телефона способ проверки может отличаться, но обычно он находится в настройках в разделе "Программы" > "Управление программами".

Подключение к Wi-Fi

Иногда мобильными данными не удается пользоваться из-за того, что ваш телефон подключился к какому-либо Wi-Fi, не имеющему подключения к интернету или просто слишком медленному. Большинство телефонов лучше использовать Wi-Fi, пока вы подключены к нему.

Что делать

Это можно исправить, просто отключившись от Wi-Fi.

Сеть перегружена

Одной из причин отсутствия мобильного Интернета является перегрузка сети. Когда вы находитесь в людном месте, скорее всего, многие устройства подключаются к одной башне связи.

Что делать

Если у вас есть карта другого оператора можно попытаться переключиться на мобильный Интернет от него.

Мобильный сигнал слабый

С перегрузкой сети связана низкая мощность сетевого сигнала. Чем дальше вы от вышки мобильной связи, тем ужаснее у вас веб.

Что делать

Измените локацию или попытайтесь переподключиться.

Если объективной причины, чтобы мобильный интернет плохо работал, у вас нет, на портале рекомендуют перезагрузить телефон. Проблема может быть в программном сбое, сбое при переключении с Wi-Fi на мобильный интернет и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем и как часто нужно перезагружать мобильный телефон. Выяснилось, что это очень полезная для него процедура.