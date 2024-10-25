"Я в спячке была?": украинцы удивляются резкому росту стоимости продуктов

О росте цен предупреждали еще летом

Цены в супермаркетах на продукты питания шокируют украинцев. В TikTok активно распространяются видео, где граждане Украины демонстрируют существенный рост цен в магазинах и свою реакцию на это.

На кадрах пользователи фиксируют, что, например, пачка сливочного масла теперь стоит около 100 грн, большая шоколадка – 180 грн, а молоко – 62 грн и это даже не за литр.

"Я в спячке была и пропустила такое резкое поднятие цен на 20-40 грн на молочку и масло?" — возмущается украинка на видео.

"Цены жесть", — отмечает другая пользовательница социальной сети и показывает сливочное масло по 100 грн за пачку.

Шокируют и цены на сладости. Большие шоколадки по 150 грн и подороже.

"Я извиняюсь, а когда молоко стало стоить 60 грн?" — спрашивает другая украинка.

"Недавно этот шоколад покупал по 29 грн, теперь уже, как видим, 77 грн", — отмечает покупатель.

Напомним, о повышении цен на продукты эксперты начали предупреждать еще летом. Объясняли это инфляцией, последствиями обстрелов украинской энергетики, повышением налогов и другими факторами.

Вместе с тем стоит отметить, что текущее повышение цен — не последнее. Так, в списке товаров, еще больше удорожающих в этом году хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Это связано с очередными вероятными отключениями света, а также с необходимостью обеспечения условий хранения товара. Например, овощи и фрукты нуждаются в непрерывном хранении в холодильниках.