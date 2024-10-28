Глобальний гравець в українському бізнесі: міжнародна група компаній NEQSOL Holding інвестує в Україну під час війни

11 жовтня 2024 року Кабмін України ухвалив рішення щодо продажу найбільшої видобувної компанії в Європі — АТ ОГХК. Покупцем є міжнародна група компаній NEQSOL Holding. Розповідаємо про холдинг, його активи за кордоном та сміливість інвестувати в Україну під час воєнного стану.

В нещодавно оприлюдненому аналітичному звіті відомої міжнародної компанії KPMG — "M&A Radar: Україна за 9 місяців 2024 року" відзначено, що постійна увага до приватизації через Фонд державного майна України підкреслює незмінне прагнення українського уряду до залучення додаткових інвестицій та стимулювання економічного зростання. Серед останніх успіхів — названо й приватизаційний аукціон з продажу державного титанового виробника "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" компанії холдингу NEQSOL.

За державний пакет акцій ОГХК "Титан", що становить 100% його статутного капіталу, міжнародний холдинг запропонував 95,6 млн доларів США (3,94 млрд грн). Це на 39 млн грн перевищує стартову ціну.

Згідно з вимогами приватизаційної угоди новий власник бере на себе зобов'язання зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше, ніж 400 млн грн, сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити протерміновану кредиторську заборгованість.

Наразі відбувається процес проходження усіх подальших необхідних процедур для остаточної передачі прав власності.

NEQSOL Holding

NEQSOL Holding — міжнародна група компаній із досвідом роботи в таких галузях, як промисловість, високі технології, енергетика, будівництво та телекомунікації. Холдинг має три штаб-квартири — у Баку, Києві та Амстердамі — і веде бізнес в 11 країнах світу, включаючи Азербайджан, США, Великобританію, Україну, Нідерланди, Туреччину, Грузію, Казахстан, Мексику, Колумбію та ОАЕ. Сумарно у компаніях групи працює 12 000 співробітників.

З моменту створення структури холдингу році вартість його активів зросла в 5 разів. Серед надбань — Vodafon Україна, компанія яка робить значний внесок в роботу телеком інфраструктури нашої країни.

Інвестиційна стратегія NEQSOL Holding — зосередження на середніх і великих проєктах придбанні стратегічних пакетів акцій, а також на інвестиціях з нуля й інноваційних стартапах.

Група розпочала свою діяльність на початку 90-х років минулого століття у нафтогазовій галузі Азербайджану. Зараз, через три десятиліття експансії на світові ринки, 70 % бізнесу генерується за межами Азербайджану.

Енергетичний бізнес NEQSOL Holding структурований у двох великих групах: Nobel Energy та Nobel Upstream.

Nobel Upstream займається розвідкою та видобутком у Великобританії, США та Азербайджані, а Nobel Energy надає повний спектр диверсифікованих інтегрованих послуг для операторів енергетичного сектору.

Одним з помітніших придбань холдингу за часи його існування стала Audubon Companies у США, у 2023 році. Вона входить до ТОП-20 інжинірингових компаній Сполучених Штатів та відома своєю експертизою в таких складних проєктах, як платформи для запуску космічних апаратів (для NASA, в тому числі), рішеннях у сфері відновлюваної енергетики та технологіях уловлювання вуглекислого газу та буріння.

Окрім того, Nobel Energy в Азербайджані нещодавно інвестувала у сонячні електростанції у Нахічеванському та Карабаському регіонах. Це посилює позиції холдингу в енергетичному сегменті. Нею також здійснені інвестиції для підтримки транспортування та зберігання природного газу в Туреччині.

NEQSOL Holding інвестує і в будівельну галузь: компанія Norm OJSC, яка наразі є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.

Група є власником Bakcell — другого за часткою ринку оператора мобільного зв'язку в Азербайджані; грузинської компанії Caspian Online, яка володіє волоконно-оптичною лінією, що пролягає по дну Чорного моря і з'єднує Грузію зі Східною Європою, а також Vodafone Україна.

Зараз NEQSOL Holding будує екосистему інтегрованих телекомунікаційних послуг і рішень в Азербайджані, Україні та Кавказькому регіоні.

Це реалізується, серед іншого, і через проєкт "Цифровий шовковий шлях", про подальший розвиток якого ми поговоримо нижче. Зауважимо лишень, що у 2020 році на Глобальному форумі стратегічного інфраструктурного лідерства (США) Digital Silk-Way визнано одним з п'яти найкращих інфраструктурних проєктів Азії.

Щодо найближчих планів, то після завершення процесу приватизації холдинг прагне зосередитись на розвитку активу — АТ "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії": щонайперше виконати всі приватизаційні зобов’язання, включаючи необхідний обсяг інвестицій.

Як стратегічний інвестор група розглядає і можливість додаткових вкладень, однак їхній обсяг залежить від подальшої лібералізації валютного ринку України. Конкретні плани та цифри будуть названі після завершення процесу приватизації та глибокого вивчення новопридбаної компанії.

Однак уже зараз зрозуміло, що поява у портфелі такого потужного активу, як АТ ОГХК, вагомо зміцнить позиції холдингу на міжнародній бізнес-арені, оскільки виробництво титану знаходиться в центрі світової уваги через стабільно висхідний глобальний попит.

Важливо що холдинг не має активів і бізнес-інтересів в Росії. Успішно працюючи в глобальному бізнес-середовищі холдинг в усіх своїх активах суворо дотримується норм міжнародного законодавства, в тому числі й санкційних обмежень проти країни агресора.

Придбання таких великих активів у країні, що знаходиться в стані війни, — це не лише про сміливу стратегію експансії на глобальні ринки, а про потужний меседж міжнародним інвесторам: в Україну можна і потрібно вкладати.