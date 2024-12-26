Чи можливо зараз ухвалити закон про демобілізацію: у Верховній Раді дали оцінку

Народний депутат висловив думку щодо перспектив закону про демобілізацію зараз

Станом на данний момент в Україні, нажаль, неможливо ухвалити закон про демобілізацію. На фронті не вистачає людей навіть для оборони та ротацій тих, хто зараз воює, не кажучи вже про контрнаступальні дії.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телеканалу "Київ 24". Відповідаючи на питання щодо демобілізації, він зазначив, що потрібні ротації та заміни військових, які перебувають на передовій.

"Станом на сьогодні, демобілізацію ухвалити неможливо. Ротацію треба дійсно зробити. Військовим, які там на передовій дійсно треба дати відпочити та морально, і фізично, і емоційно. Я не можу зрозуміти, як це можливо фізично, бо в нас не вистачає військовослужбовців. Тих, хто дійсно можуть тримати оборону, проводити якісь контрнаступальні операції", – пояснив він.

Нардеп додав, що у принципі цей закон буде ухвалено. Але коли це станеться та відносно кого буде проводитися демобілізація – не дуже зрозуміло, хоча у тилу є ті, кого можна демобілізувати.

"Я суб'єктивно вірю, що цей закон буде ухвалено. Те, що я зустрічаю на фронті у бойових частинах – військовослужбовці, які переведені в резервні роти, їх не застосовують для ведення військових операцій. Їх навіть не використовують для забезпечення фронту. Вони просто є. І я думаю, що це було б чесно їх демобілізувати", – резюмував він.

Тим часом Міністерство оборони просить Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжити строк підготовки законопроєкту про демобілізацію військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.

З іншого боку, відсутність демобілізації та ротацій дуже сильно б'є по моральному стану військових. Тому деякі з них ідуть у самоволку, тобто самовільне залишення частини (СЗЧ). Юристка Людмила Кормош розповіла, чим СЗЧ відрізняється від дезертирства.