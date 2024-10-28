Глобальный игрок в украинском бизнесе: международная группа компаний NEQSOL Holding инвестирует в Украину во время войны

11 октября 2024 года Кабмин Украины принял решение о продаже крупнейшей добывающей компании в Европе – АО ОГХК. Покупателем является международная группа компаний NEQSOL Holding. Рассказываем о холдинге, его активах за рубежом и смелости инвестировать в Украину во время военного положения.

В недавно обнародованном аналитическом отчете известной международной компании KPMG — "M&A Radar: Украина за 9 месяцев 2024 года" отмечено, что постоянное внимание к приватизации через Фонд государственного имущества Украины подчеркивает неизменное стремление украинского правительства к привлечению дополнительных инвестиций и стимулированию экономического роста. Среди последних успехов — и приватизационный аукцион по продаже государственного титанового производителя "Объединенная горно-химическая компания" компании холдинга NEQSOL.

За государственный пакет акций ОГХК "Титан", составляющий 100% его уставного капитала, международный холдинг предложил 95,6 млн. долларов США (3,94 млрд грн). Это на 39 млн грн превышает стартовую цену.

Согласно требованиям приватизационного соглашения новый собственник берет на себя обязательство сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн грн, уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Сейчас идет процесс прохождения всех последующих необходимых процедур для окончательной передачи прав собственности.

NEQSOL Holding

NEQSOL Holding — международная группа компаний с опытом работы в таких отраслях как промышленность, высокие технологии, энергетика, строительство и телекоммуникации. Холдинг располагает тремя штаб-квартирами — в Баку, Киеве и Амстердаме — и ведет бизнес в 11 странах мира, включая Азербайджан, США, Великобританию, Украину, Нидерланды, Турцию, Грузию, Казахстан, Мексику, Колумбию и ОАЭ. Суммарно в компаниях группы работают 12 000 сотрудников.

С момента создания структуры холдинга в году стоимость его активов выросла в 5 раз. Среди приобретений — Vodafon Украина, компания, которая вносит значительный вклад в работу телеком инфраструктуры нашей страны.

Инвестиционная стратегия NEQSOL Holding – сосредоточение на средних и крупных проектах приобретения стратегических пакетов акций, а также на инвестициях с нуля и инновационных стартапах.

Группа начала свою деятельность в начале 90-х годов прошлого столетия в нефтегазовой отрасли Азербайджана. Сейчас через три десятилетия экспансии на мировые рынки 70% бизнеса генерируется за пределами Азербайджана.

Энергетический бизнес NEQSOL Holding структурирован в двух крупных группах: Nobel Energy и Nobel Upstream.

Nobel Upstream занимается разведкой и добычей в Великобритании, США и Азербайджане, а Nobel Energy предоставляет полный спектр интегрированных диверсифицированных услуг для операторов энергетического сектора.

Одним из более заметных приобретений холдинга за время его существования стала Audubon Companies в США, в 2023 году. Она входит в ТОП-20 инжиниринговых компаний Соединенных Штатов и известна своей экспертизой в таких сложных проектах, как платформы для запуска космических аппаратов (для NASA, в том числе), решениях в сфере возобновляемой энергетики и технологиях улавливания углекислого газа и бурения.

Кроме того, Nobel Energy в Азербайджане недавно инвестировала в солнечные электростанции в Нахичеванском и Карабахском регионах. Это усугубляет позиции холдинга в энергетическом сегменте. Ею также осуществлены инвестиции в поддержку транспортировки и хранения природного газа в Турции.

NEQSOL Holding инвестирует и в строительную отрасль: компания Norm OJSC, которая является крупнейшим производителем цемента на Южном Кавказе.

Группа является владельцем Bakcell – второго по доле рынка оператора мобильной связи в Азербайджане; грузинской компании Caspian Online, владеющей волоконно-оптической линией, пролегающей по дну Черного моря и соединяющей Грузию с Восточной Европой, а также Vodafone Украина.

Сейчас NEQSOL Holding строит экосистему встроенных телекоммуникационных услуг и решений в Азербайджане, Украине и Кавказском регионе.

Это реализуется среди прочего и через проект "Цифровой шелковый путь", о дальнейшем развитии которого мы поговорим ниже. Отметим только, что в 2020 году на Глобальном форуме стратегического инфраструктурного лидерства (США) Digital Silk-Way признан одним из пяти лучших инфраструктурных проектов Азии.

Что касается ближайших планов, то после завершения процесса приватизации холдинг стремится сосредоточиться на развитии актива — АО "Объединенная горно-химическая компания": в первую очередь выполнить все приватизационные обязательства, включая необходимый объем инвестиций.

Как стратегический инвестор группа рассматривает возможность дополнительных вложений, однако их объем зависит от дальнейшей либерализации валютного рынка Украины. Конкретные планы и цифры будут названы по завершении процесса приватизации и глубокого изучения новоприобретенной компании.

Однако уже сейчас понятно, что появление в портфеле такого мощного актива как АО ОГХК весомо укрепит позиции холдинга на международной бизнес-арене, поскольку производство титана находится в центре мирового внимания из-за стабильно восходящего глобального спроса.

Важно, что холдинг не имеет активов и бизнес-интересов в России. Успешно работая в глобальной бизнес-среде холдинг во всех своих активах строго соблюдает нормы международного законодательства, в том числе и санкционные ограничения против страны агрессора.

Приобретение таких крупных активов в стране, находящейся в состоянии войны, — это не только смелая стратегия экспансии на глобальные рынки, а мощный месседж международным инвесторам: в Украину можно и нужно вкладывать.