Був медиком за освітою, але написав понад 100 пісень: таємниці життя і смерті Володимира Івасюка

Його трагічна загибель у 1979 році досі викликає питання

Володимир Івасюк — видатний український композитор, який залишив незабутній слід в історії музики України. Його найвідоміші твори, такі як "Червона рута" та "Водограй", здобули популярність не лише в Україні, а й за її межами, ставши символами української культури.

Ось кілька цікавих деталей про його життя та творчість. "Телеграф" ділиться подробицями з читачами.

Ранні роки та освіта

Володимир Михайлович Івасюк народився 4 березня 1949 року в Кіцмані, в родині вчителів. Його батько, Михайло Івасюк, був письменником і дослідником, що вплинуло на розвиток творчих здібностей Володимира. З раннього віку він проявляв таланти в музиці, навчаючись грати на фортепіано, гітарі, скрипці та віолончелі.

Освіта та кар'єра

Івасюк мав медичну освіту, закінчивши Львівський медичний інститут у 1973 році. Однак його справжнє покликання полягало в музиці. Він почав писати пісні ще в юному віці, а перша його композиція — "Колискова для Оксанки" — була написана для молодшої сестри. Протягом свого короткого життя, яке обірвалося у 30 років, Івасюк створив понад 100 пісень і близько 50 інструментальних творів.

Особисте життя

Володимир мав кілька романтичних стосунків. Його першим коханням була Людмила Шкуркіна, з якою він навчався в музичній школі. Протягом останніх років свого життя він зустрічався з Тетяною Жуковою, солісткою Львівського оперного театру. Батьки Івасюка не схвалювали їхніх стосунків через репутацію Тетяни

Творчість та національна ідентичність

Івасюк відмовлявся писати музику до російських текстів, підкреслюючи свою українську ідентичність. Він вірив, що українська культура повинна бути відроджена і популяризована серед народу. Як він зазначав: "Ми, українці, з колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові". Це свідчить про його глибоке переконання у важливості національної самосвідомості.

Загибель та визнання

Трагічно, Володимир Івасюк був знайдений мертвим у лісі під Львовом у 1979 році. Його смерть досі залишається загадкою і викликає багато питань. У 2009 році він був посмертно відзначений званням Героя України президентом Віктором Ющенком.

Цікаві факти

Володимир Івасюк був не лише композитором, а й талановитим художником: він малював пейзажі та карикатури.

У шкільні роки він заснував вокально-інструментальний ансамбль "Буковинка", який здобув популярність.

Першу пісню "Колискова" він написав у 1964 році, коли йому було всього 15 років.

Івасюк відкрито висловлював свої антирадянські погляди, що призвело до постійного нагляду з боку КДБ. Він був палким прихильником західних цінностей і вважав себе українським композитором.

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