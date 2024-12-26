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Чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками

Автор
Кароліна Терещенко
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Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

Діагноз повинні підтвердити на ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація, проте не всі військовозобов'язані можуть бути призвані на службу через стан здоров'я. Захворювання суглобів, кісток і м'язів, що суттєво порушують функції організму, є підставою для звільнення від мобілізації.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Хвороби, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби:

  • інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);
  • запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);
  • системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші);
  • важка форма анкілозивного спондилоартриту.

Також не мобілізують чоловіків, які мають:

  • артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;
  • остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,
  • фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);
  • набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;
  • двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;
  • хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Як отримати підтвердження про непридатність

Щоб бути звільненим від мобілізації, військовозобов’язаний повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з поганим слухом. ВЛК може визнати чоловіка непридатним у певних випадках.

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#Суглоби #Мобілізація #Непридатний #Хвороби