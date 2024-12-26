Церковне свято 26 грудня: що не можна робити сьогодні, щоб не ризикувати життям близьких

У другий день Різдва варто дотримуватися деяких заборон

Православні християни та греко-католики 26 грудня відзначають Собор Пресвятої Богородиці — свято, присвячене вшануванню Діви Марії, матері Ісуса Христа. До переходу на новоюліанський календар, цю подію святкували 8 січня.

Свято встановлено на честь Діви Марії, яка, прийнявши благу звістку, стала матір'ю Спасителя. Після народження Ісуса Церква вшановує не лише Христа, але й Його Пресвяту Матір, яка відіграла ключову роль у втіленні Божого задуму. У цей день також згадують праведного Йосипа Обручника, царя Давида та святого Якова, брата Господнього.

Традиції та прикмети 26 грудня

У храмах проводяться урочисті літургії, під час яких прославляють Пресвяту Богородицю та її жертовну любов. У народі цей день називали "Бабині каші" та вшановували породіль, вагітних жінок і повитух. Жінки збиралися разом, готували кашу та ділилися досвідом материнства.

якщо цього дня співає зяблик — очікується відлига;

сніг прилипає до долонь — незабаром потеплішає;

північний вітер віщує сильне похолодання;

зграї ворон літають низько — чекайте хуртовини.

Що не можна робити 26 грудня

заборонено лихословити, лаятися, сваритися;

не можна варити кисіль — у родині буде небіжчик;

не купуйте мотузку в цей день — це принесе біду в ваш дім.

Іменини 26 грудня

Цього дня свої іменини відзначають Лука, Степан, Федір, Антоніна.

Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання з прийдешнім Новим роком. Привітайте близьких зі святом заздалегідь.