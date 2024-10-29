Інші варіанти Путін не бачить: що стоїть за планами Генштабу РФ захопити Україну до 2026 року

Майже три роки окупаційні війська тупцяють на місці, але Путін вимагає нових планів

Неодноразові публікації німецького таблоїду Bild про те, що Росія хоче воювати до 2026 року, захопити міста Харків, Дніпро і Запоріжжя і змусити Україну капітулювати, зроблені з посиланням на німецьку розвідку — це повторення заяв минулих років, які перегукуються з постійними намаганнями не визнаного Україною президента РФ Володимира Путіна змусити нас капітулювати.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

Військовий експерт нагадав, що розвідка добуває секретну інформацію зі штабів противника, але навіть добре відомий план противника 2022-го року із захоплення України не збувся.

— Путін ставить нові задачі: новий план складають — він знову не збувається. Новий план складають знову — не збувається. І так план за планом, план за планом… Бо росіяни не хочуть відмовитись від замислів досягнення воєнної перемоги над Україною, її капітуляції та повного підкорення, — каже Павло Лакійчук.

Він нагадав, що передумовою можливих переговорів з Києвом Путін ставить капітуляцію України, хоча і ситуація на полі бою може складатися далеко не на користь окупаційних військ.

— Він готовий вести переговори. Переговорами чи військовим шляхом, але йому потрібна капітуляція. Інші варіанти він не бачить. І відповідно до задач військово-політичного керівництва, російські генерали Герасимов і Ко в Генеральному штабі складають черговий план окупації України. А чи збудеться черговий план? — цікавиться керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI".

Капітан першого рангу пояснив, що росіяни вже мали "план перемоги" 2025 року, у них був "план перемоги" 2024-го і "план перемоги" 2023 року…

— І план "перемоги за три дні" теж провалився. Тож якщо хтось отримує інформацію про плани росіян, її треба аналізувати, тому що вона дає розуміння напрямків головних ударів у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Які ресурси куди будуть спрямовувати. І ці плани (здійсненні вони чи нездійсненні) для розвідок — неоціненні, — каже військовий експерт.

Інша річ, наголошує Павло Лакійчук, коли журналісти починають дані розвідки про плани ворога навіть не інтерпретувати, а брати певні шматки і викладати як перспективу нашого майбутнього.

— 99% планів не збуваються, а в даному випадку, окрім російських планів, є ще й наші плани. І в цій війні наше командування, наші генерали — не менш важлива складова, аніж російські окупаційні війська. Наші плани — протилежні, — підсумував капітан першого рангу.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у МВФ спрогнозували, коли закінчиться війна в Україні.