Другие варианты Путин не видит: что стоит за планами Генштаба РФ захватить Украину до 2026 года

Почти три года оккупационные войска топтаются на месте, но Путин требует новых планов

Неоднократные публикации немецкого таблоида Bild о том, что Россия хочет воевать до 2026 года, захватить города Харьков, Днепр и Запорожье и заставить Украину капитулировать, сделанные со ссылкой на немецкую разведку — это повторение заявлений прошлых лет, перекликающихся с постоянными попытками непризнанного Украиной президента РФ Владимира Путина заставить нас капитулировать.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Военный эксперт напомнил, что разведка выуживает секретную информацию из штабов противника, но даже хорошо известный план противника 2022 года по захвату Украины не сбылся.

— Путин ставит новые задачи: новый план составляют — он снова не сбывается. Новый план составляют снова — не сбывается. И так план за планом, план за планоом… Потому что россияне не хотят отказаться от планов достижения военной победы над Украиной, ее капитуляции и полного покорения, — говорит Павел Лакийчук.

Он напомнил, что предпосылкой возможных переговоров с Киевом Путин ставит капитуляцию Украины, хотя ситуация на поле боя может складываться далеко не в пользу оккупационных войск.

— Он готов вести переговоры. Переговорами или военным путем, но ему нужна капитуляция. Остальные варианты он не видит. И согласно задачам военно-политического руководства, российские генералы Герасимов и Ко в Генеральном штабе составляют очередной план оккупации Украины. Сбудется ли очередной план? — интересуется руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Капитан первого ранга объяснил, что у россиян уже был "план победы" 2025 года, у них был "план победы" 2024-го и "план победы" 2023 года…

— И план "победы за три дня" тоже провалился. Так что если кто-то получает информацию о планах россиян, ее нужно анализировать, потому что она дает понимание направлений главных ударов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Какие ресурсы будут куда направлять. И эти планы (осуществимы они или неосуществимы) для разведок — бесценны, — говорит военный эксперт.

Другое дело, отмечает Павел Лакийчук, когда журналисты начинают данные разведки о планах врага даже не интерпретировать, а брать определенные куски и излагать как перспективу нашего будущего.

— 99% планов не сбываются, а в данном случае, кроме российских планов, есть и наши планы. И в этой войне наше командование, наши генералы — не менее важная составляющая, чем российские оккупационные войска. Наши планы – противоположны, – подытожил капитан первого ранга.

Напомним, "Телеграф" писал, что у МВФ спрогнозировали, когда закончится война в Украине.