Росіяни прорвали важливий напрямок на Донбасі - BILD (карта)

Де окупанти зараз та куди підуть далі

На фронті в Україні на Донбасі російські війська прорвали оборону Часового Яру, за який тривалий час точаться запеклі бої. Наразі окупанти наступатимуть на місто з півдня.

Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке. Зазначається, що битва за Часів Яр триває вже майже рік, але тільки зараз росіяни мають певні успіхи.

Протягом кількох місяців російські війська не могли перейти на сході міста канал Сіверський Донець – Донбас. Проте у п'ятницю, 18 жовтня, чеченський авангард форсував його і просунувся на 2,5 км на захід уздовж південної околиці міста.

За словами Рьопке, ймовірність того, що російська армія піде на захід низка. Швидше за все, окупанти атакуватимуть на північ і наступатимуть на центр Часового Яру.

"Після п'яти місяців запеклих боїв російська армія вторгнення прорвала український фронт на південь від Часового Яру і поставила свій прапор на промисловій будівлі в 2,5 км за каналом. Видно російських солдат, які підіймаються на будівлю і готують там сцену", — додав Рьопке.

Зауважимо, що Генштаб ЗСУ офіційно не коментував просування росіян на цьому напрямку.

Нагадаємо, що з позицій РФ на Курщині втекли солдати КНДР. Вже відомо, що з ними буде і куди їх кинуть цього разу.

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