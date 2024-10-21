У Путіна може з’явитись новий ворог через запрошення КНДР на фронт, - Bild

КНДР може стати джерелом проблем для Росії через війну в Україні

Відправка північнокорейських військових на фронт в Україні може стати серйозною проблемою для президента Росії Володимира Путіна. Це може призвести до загострення відносин між Росією та Південною Кореєю — однією з найсильніших військових держав світу.

Як повідомляє оглядач німецького видання BILD Альберт Лінк, Північна Корея вже направила до Росії близько 1500 військовослужбовців сил спеціального призначення для підготовки до участі в бойових діях в Україні. Загалом КНДР планує відправити на фронт чотири бригади, тобто близько 12 тисяч солдатів, включаючи підрозділи спецназу.

Відповідну інформацію підтвердив і президент України Володимир Зеленський, який заявив, що Україна отримала дані від розвідувальних служб про підготовку 10 тисяч північнокорейських військових для участі в конфлікті.

Кремль поки що спростовує використання північнокорейських ракет і військовослужбовців, але супутникові знімки фіксують присутність понад 400 бійців КНДР, які проходять навчання поблизу Хабаровська на сході Росії. Раніше КНДР також переправила до Росії тисячі контейнерів із гранатами, ракетами та гранатометами.

Таке залучення військових Північної Кореї до війни в Україні може призвести до загострення відносин Росії з Південною Кореєю. За даними агентства Yonhap, Сеул вже викликав російського посла, щоб висловити свій протест. Південна Корея є однією з провідних військових держав світу, тому її реакція може стати серйозною проблемою для Кремля.

Шукаючи нові ресурси для ведення повномасштабної війни в Україні, Путін ризикує отримати ще одного потужного ворога в особі Південної Кореї. Це може значно ускладнити становище Росії на міжнародній арені та посилити ізоляцію Кремля, пише оглядач Альберт Лінк.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що солдати КНДР втекли з позицій на сході України. Їх планують кинути на штурми проти ЗСУ.