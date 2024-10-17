Україна матиме ядерну зброю? У Зеленського жорстко відповіли на статтю Bild

В Офісі президента висловилися з приводу скандального матеріалу

В Офісі президента відреагували на нову статтю Bild про те, що українська влада всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Цю інформацію повністю спростували.

Повідомлення західного ЗМІ прокоментував радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише 24 канал. Сказане він назвав "дурницею".

Зазначається, що у статті йшлося про те, що нібито Україна не змириться з другим походом російської армії на Київ. У цьому випадку буде нібито відновлено український ядерний арсенал. Також йшлося про те, що "потрібно всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу".

При цьому в матеріалі аналітик Bild Юліан Рьопке посилався на "українського чиновника, який займається постачанням зброї".

Дмитро Литвин каже, що вже давно можна сплутати, де слова Рьопке, а де заяви російських пропагандистів. І ті й ті "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також відреагував на публікацію Bild. Він зазначив, що "будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що італійське видання Corriere della Sera заявило, що Зеленський нібито міг би погодитися на припинення вогню на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. В офісі президента відреагували на статтю.