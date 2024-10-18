Зеленський та Путін одночасно виступили із заявами про війну: головні цитати

Усі території, які зараз під окупацією РФ, — це тимчасово

У п'ятницю, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв під час інтерв'ю щодо перемовин з РФ, допомоги США та Плану перемоги. Водночас і лідер РФ Володимир Путін під час брифінгу на БРІКС теж наговорив чимало.

"Телеграф" зібрав найголовніші та найяскравіші цитати обох політиків. Здебільшого вони стосуються не тільки війни в цілому, а й роботи з партнерами.

Головні заяви Путіна

Росія має унікальні відносини з Китаєм , довірливі. Об'єм торгівельно-економічних зв'язків росте дуже швидко. Китай — наш головний стратегічний партнер і союзник.

, довірливі. Об'єм торгівельно-економічних зв'язків росте дуже швидко. Китай — наш головний стратегічний партнер і союзник. США треба замислитися — вони зіпсували відносини з Росією , запроваджують постійні санкції, але це негативно позначається саме на них.

, запроваджують постійні санкції, але це негативно позначається саме на них. США тягнуть європейців і НАТО у конфлікт з Китаєм, як маленьких собачок. Їх туди, як на аркані, тягнуть, як маленьких собачок, великий дядько за собою.

G20 — хороший форум, якщо його не політизувати. Але, якщо я приїду, це порушить хорошу роботу форуму.

Україна говорила про можливість створення ядерної зброї ще до гарячої фази конфлікту, Росія цього не допустить.

Ми готові вести діалог про мирне вирішення конфлікту , але лише на базі документа у Стамбулі, парафованого Україною. Росія зацікавлена ​​в тому, щоб завершити конфлікт в Україні якнайшвидше і мирними засобами. Проте Україна не веде переговори, а висуває перелік вимог.

, але лише на базі документа у Стамбулі, парафованого Україною. Росія зацікавлена ​​в тому, щоб завершити конфлікт в Україні якнайшвидше і мирними засобами. Проте НАТО воює з нами руками українських солдатів, яких Україна не шкодує на користь третіх держав. Тому Росія готова до продовження збройної боротьби, перемога буде за нами.

Також Путін заявляв, що Росія стає один з передових розробників ШІ, а також у виготовлені вітчизняної зброї не пасе задніх.

Головні заяви Зеленського

Ми будемо о тримувати раз на 2-3 тижні пакет допомоги від США , це обговорили з Байденом 2 дні тому.

, це обговорили з Байденом 2 дні тому. Всі, хто критикує перший пункт Плану перемоги (про НАТО), не мають альтернативного варіанту. Вони можуть вам сказати про заморожений конфлікт.

Ми не збирались створювати загрозу світу ядерною зброєю. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку. Якби Україна не віддавала ядерну зброю — це була б та сама "парасолька", яка є у інших ядерних держав.

Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку. Якби Україна не віддавала ядерну зброю — це була б та сама "парасолька", яка є у інших ядерних держав. Щоб розмовляти з росіянами — необхідно посилити Україну . Якщо у нас є відповідна зброя, навіть, якщо є від усіх позитивна підтримка Плану перемоги — це вже крок вперед. Ти вже знаходишся в іншій ситуації. Вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти. Ми їм кажемо: "Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас. Щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв.

. Якщо у нас є відповідна зброя, навіть, якщо є від усіх позитивна підтримка Плану перемоги — це вже крок вперед. Ти вже знаходишся в іншій ситуації. Вже коли ти розмовляєш на тому чи іншому майданчику з росіянами, бо партнери їх бачать всюди, ми не проти. Ми їм кажемо: "Ви хочете, щоб ми з росіянами говорили? То посильте нас. Щоб ми сиділи за столом рівноправно, а не щоб стілець десь там в стороні стояв. У деяких партнерів час від часу виникає бажання про прямі перемовин з РФ. Наша думка не змінилась, ми вважаємо, що не можуть бути перемовини про нас без нас.

Всі території, які зараз під окупацією РФ, — це тимчасово. Поки Україна не визнає юридично навіть одне село, яке під окупацією, російським, то воно залишиться українським.

До того ж, за словами Зеленського, деякі партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік, але на сьогодні — це небезпечно. Тому планів щодо мобілізації 18-річних немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про дев’ять заяв Путіна про закінчення війни з Україною.