Як перевірити, що ви у розшуку ТЦК: ресурси та посилання

Якщо в додатку пише "в розшуку", то це необов'язково так

Перевірити, чи перебуває військовозобов'язаний у розшуку ТЦК та СП можна в застосунку "Резерв+". Також це можна зробити за допомогою спеціального онлайн-сервісу на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Однак варто врахувати, що інформація на цьому сайті може бути неповною або оновлюватися із затримкою. Про це розповіла партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтерв’ю "Главреду".

Адвокатка зазначила, що сервіс на сайті МВС може не містити актуальних даних у режимі реального часу. Тому людина, перевіряючи себе через цей ресурс, може не побачити своє прізвище у списках розшукуваних, хоча відомості в базу будуть внесені.

"Спробувати перевірити можна, але стовідсоткової гарантії в точності результату пошуку немає", — каже Карплюк.

Для більш точних результатів, за її словами, варто звернутися до адвоката, який може надіслати офіційний запит і отримати актуальну інформацію безпосередньо від органів поліції.

Додаток "Резерв+" також відображає інформацію про статус розшуку, але це не завжди означає офіційний розшук поліцією.

"При цьому, якщо в мобільному застосунку "Резерв+" зазначено, що особа "в розшуку", то це не обов'язково вже розшук органами поліції. Можливий певний проміжок часу між тим, як внесли дані в ТЦК до їхньої бази даних (Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг"), і допоки дані про розшук подали до правоохоронців. Але одна база даних з часом все одно наздоганяє іншу", — пояснила адвокатка.

Нагадуємо, що записи про розшук в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" проставляються, якщо призовник чи військовозобов'язаний порушує правила військового обліку.

Зокрема, чоловік може нарватися на неприємності після:

неявки за повісткою для уточнення облікових даних;

ігнорування направлення на військово-лікарську комісію.

Також часто чоловіки, які не проходять планові огляди ВЛК або ухиляються від виконання військового обліку, автоматично потрапляють до бази осіб у розшуку. Наявність запису про розшук означає, що військовозобов’язаний може бути примусово доставлений до ТЦК для складання адміністративного протоколу.

Раніше "Телеграф" писав, як каратимуть чоловіків, які проігнорували повістку, надіслану поштою. Протягом трьох місяців приходить повідомлення про адміністративне стягнення.