Військовий облік без ВЛК: чоловіків від 16 до 25 років автоматично внесуть до реєстру "Оберіг"

Дані отримають із різних державних реєстрів

Хлопців віком від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично вноситимуть до військового реєстру "Оберіг". Це нововведення стало можливим завдяки постанові Уряду, яка дозволяє автоматизовано оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Тобто, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік без необхідності відвідування військкомату і проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє Донецький обласний ТЦК та СП.

"Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних", — йдеться у повідомленні.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном. Актуальність електронних військових документів для військовозобов'язаних чоловіків, які знаходяться за межами держави, перевірятиметься через співпрацю з ДМС. Це дозволить забезпечити точність інформації та знизити ризик помилок через людський фактор.

У ТЦК зазначають, що хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження ВЛК, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Нагадуємо, що згідно з українським законодавством, чоловіків до 25 років не можуть мобілізувати. Однак призвати можуть тих, хто має статус військовозобов'язаного. Цей статус можуть отримати ті, хто:

відслужив в армії в мирний час;

закінчив військовий виш або військову кафедру та має військово-облікову спеціальність.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть мобілізувати після 50 років. Є два випадки, коли чоловіків цієї вікової категорії все ж можуть призвати до армії.