Як стати на військовий облік дистанційно: пояснення юриста

Певна категорія чоловіків може не звертатися особисто в ТЦК

Деякі громадяни України тепер можуть стати на військовий облік без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це нововведення стосується призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають за кордоном або змінили місце проживання.

Про те, як це працює, пояснив юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько в коментарі РБК-Україна. Громадяни, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на термін понад 3 місяці, мають стати на облік протягом 30 днів з моменту набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня № 563.

Важливо, що це можна зробити не лише особисто, але й дистанційно.

Як здійснити постановку на облік дистанційно

Є кілька способів дистанційно стати на військовий облік:

подати заяву через закордонну дипломатичну установу України : громадянин може подати заяву у довільній формі разом із необхідними документами, зазначеними в додатку 4 до Порядку організації та ведення військового обліку. До заяви додається копія першої сторінки закордонного паспорта. Документи передаються через дипломатичну установу до відповідного ТЦК.

: громадянин може подати заяву у довільній формі разом із необхідними документами, зазначеними в додатку 4 до Порядку організації та ведення військового обліку. До заяви додається копія першої сторінки закордонного паспорта. Документи передаються через дипломатичну установу до відповідного ТЦК. відправити заяву поштою: заява разом із копією першої сторінки закордонного паспорта може бути надіслана поштовим відправленням до закордонної дипломатичної установи України. Дипломатична установа протягом семи днів передає ці документи до відповідного ТЦК електронною поштою.

За словами Лобунька, після подання заяви закордонний паспорт повертається громадянину. Важливо, що для подання заяви через дипломатичну установу потрібно мати закордонний паспорт, якщо він виданий та не втрачений.

Юрист зазначає, що згідно з новою редакцією постанови, виконавчі органи місцевих рад тепер зобов'язані протягом семи днів інформувати ТЦК про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які прибули на нове місце проживання. Водночас інформацію про тих, хто вибув на інше місце проживання, з цього підпункту виключили.

Раніше "Телеграф" писав, чи введуть електронні повістки. Для впровадження такого нововведення необхідно внести зміни до кількох законів.